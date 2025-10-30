Cincinnati Bengals vs Chicago Bears: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Chicago Bears tropezaron en la Semana 8, viendo su racha de cuatro victorias rompida con una dura derrota ante los Baltimore Ravens. Aun así, tienen una oportunidad de oro para volver a encarrilarse en la Semana 9 mientras se dirigen a Cincinnati para enfrentar a los Bengals, que tienen un récord de 3-5.

Chicago comenzó la temporada en terreno inestable, perdiendo juegos consecutivos de rivalidad contra los Minnesota Vikings y los Detroit Lions. Sin embargo, los Bears rápidamente cambiaron las cosas, hilando cuatro victorias consecutivas sobre los Dallas Cowboys, Las Vegas Raiders, Washington Commanders y New Orleans Saints, un período que mostró su creciente ritmo en ambos lados del balón.

En cuanto a Cincinnati, los Bengals iniciaron su campaña con buen pie, superando a los Cleveland Browns antes de seguir con una sólida victoria sobre los Jacksonville Jaguars. Desde entonces, sin embargo, las cosas han ido cuesta abajo. Una racha de cuatro derrotas, con pérdidas ante los Vikings, Broncos, Lions y Packers, los ha dejado buscando consistencia y una manera de detener la caída antes de que sea demasiado tarde.

Hora de inicio del partido Cincinnati Bengals vs Chicago Bears

Los Bengals y los Bears se enfrentarán en la Semana 9 de la temporada de la NFL en el Paycor Stadium en Cleveland, OH, el domingo 2 de noviembre, comenzando a la 1:00 pm ET.

Noticias del equipo de los Cincinnati Bengals

Cinco jugadores fueron listados como DNP: Joe Flacco (hombro), Trey Hendrickson (cadera), Dalton Risner (enfermedad), Logan Wilson (pantorrilla) y Marco Wilson (isquiotibiales). Mientras tanto, Dylan Fairchild, Decric Johnson y Cameron Sample participaron a plena capacidad en las sesiones.

La gran historia, por supuesto, gira en torno a la disponibilidad de Flacco. El entrenador en jefe Zac Taylor dijo el miércoles que actualmente hay “aproximadamente un 50-50” de posibilidades de que Flacco juegue el domingo. Comenzó la semana sin practicar, y si el hombro no coopera, podríamos ver a Jake Browning asumir el rol de titular.

Flacco le ha dado al ataque de Cincinnati un impulso veterano, completando el 64,3% de sus pases para 784 yardas y siete touchdowns sin una sola intercepción. El dúo dinámico de Ja’Marr Chase y Tee Higgins ha sido eléctrico, combinando 1.080 yardas y nueve touchdowns por aire, mientras que el ala cerrada Noah Fant agrega 23 recepciones como una opción confiable en corto yardaje.

El juego terrestre de los Bengals no ha sido tan productivo, promediando solo 82,9 yardas por partido, con Chase Brown liderando con 383 yardas y un par de touchdowns. Defensivamente, sin embargo, Cincinnati ha tenido dificultades para contener a los oponentes, permitiendo 31,6 puntos y 407,9 yardas por partido. Demetrius Knight Jr. lidera la defensa con 62 tacleadas, Trey Hendrickson ancla la presión con cuatro capturas y Jordan Battle ha contribuido con tres intercepciones en la secundaria.

Informe de lesiones de los Bengals : Marco Wilson, CB - Cuestionable, Cam Sample, DE - Cuestionable, Matt Lee, C - Cuestionable, Trey Hendrickson, DE - Cuestionable, Joe Flacco, QB - Cuestionable

Getty Images

Noticias del equipo Chicago Bears

El titular desde Chicago el miércoles fue la larga lista de receptores que no practicaron. Luther Burden III (conmoción cerebral), DJ Moore (cadera/ingle), Rome Odunze (talón) y Olamide Zaccheaus (rodilla) fueron todos listados como DNP para comenzar la semana, esencialmente toda la parte superior del gráfico de profundidad de receptores de los Bears.

Antes de que alguien entre en pánico, este ha sido un procedimiento estándar para Chicago últimamente. El personal ha demostrado que está dispuesto a darles a los jugadores descanso a mitad de semana para manejar lesiones persistentes sin que necesariamente afecte su disponibilidad el domingo. Sabremos más a medida que avance la semana, pero es demasiado pronto para encender las alarmas.

Los Bears también tenían a Roschon Johnson (espalda), Dominque Robinson (tobillo) y D’Andre Swift (ingle) listados como DNP. Vale la pena señalar: Swift también fue DNP a mitad de semana la semana pasada y aún así jugó sin limitaciones. En el lado positivo, Cole Kmet (espalda) y Tyrique Stevenson (hombro) fueron participantes limitados, lo cual es en realidad una mejora desde esta vez la semana pasada cuando ambos estaban fuera. Ambos parecen estar avanzando en la dirección correcta. Amen Ogbongbemiga (rodilla) practicó completamente.

Caleb Williams ha sido constante como mariscal de campo para Chicago, completando el 61.9% de sus lanzamientos para 1,636 yardas con nueve touchdowns y cuatro intercepciones en el año. El novato ha encontrado objetivos confiables en DJ Moore y Rome Odunze, quienes han combinado para 804 yardas de recepción y seis anotaciones, mientras que D’Andre Swift ha contribuido como válvula de seguridad con 18 recepciones desde el backfield. En el terreno, el ataque terrestre de Chicago sigue siendo una parte clave de su identidad, promediando 124.6 yardas por partido, con Swift liderando la carga con 464 yardas y cuatro touchdowns.

Defensivamente, los Bears han tenido sus altibajos, cediendo 26.4 puntos y 350.7 yardas por partido. El linebacker Tremaine Edmunds ha sido una máquina de tacleo con 64 paradas en total, Gervon Dexter Sr. lidera el ataque al pasador con 3.5 capturas, y Kevin Byard III ha emergido como un cazador de balones con cuatro intercepciones.

Informe de Lesiones de los Bears: Tyrique Stevenson, CB - Cuestionable, Cole Kmet, TE - Cuestionable, Roschon Johnson, RB - Cuestionable, Dominique Robinson, DE - Fuera, Shemar Turner, DT - Fuera

Getty Images

Ver y transmitir en vivo Bengals vs Bears en los EE. UU.

El partido de los Bengals vs Bears en la Semana 9 de la temporada 2025 de la NFL será transmitido en vivo a nivel nacional por CBS. Los fans pueden ver la cobertura en Fubo (¡Prueba gratis hoy!) y Paramount+.

Pronto se publicarán más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas opciones de transmisión, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Mira y transmite en vivo Bengals vs Bears en todo el mundo

Para los fans fuera de EE.UU. que quieran seguir la acción, NFL Game Pass en DAZN es el pase definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y de playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone, y mucho más para mantenerte al tanto durante todo el año.

Para eludir restricciones regionales o acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Bengals vs Bears

Los boletos ya están disponibles en StubHub, con precios de entrada que comienzan en $386. A partir de ahí, los precios suben a través de las categorías — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, alcanzando un máximo de $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Revisa el enlace a continuación para un desglose completo de cómo comprar boletos para los juegos de la NFL.

Bengals vs Bears Fantasy Football

Caleb Williams (19.8 puntos proyectados W9 fpts) realizó una de sus actuaciones de pase más limpias de la temporada la semana pasada, completando un mejor de la temporada con 25 lanzamientos mientras mostraba una tasa de finalización del 65.8% y 285 yardas, su segundo total de yardaje más alto este año. Aun así, sin touchdowns y una intercepción, terminó como solo el QB18 (11.8 puntos). Williams ha quedado fuera del nivel QB1 en tres de sus últimas cuatro salidas, recordando a los managers de fantasía que el piso aún es volátil incluso cuando la hoja de estadísticas parece mejor.

D’Andre Swift se ha convertido silenciosamente en uno de los juegos semanales más seguros en fantasía, acumulando 15+ puntos en cuatro juegos consecutivos. Con Chicago enfrentando un enfrentamiento accesible contra la defensa contra la carrera de Cincinnati, los analistas ven a Swift como un fuerte RB2 con potencial de RB1. ¿La única nota de precaución? El novato Kyle Monangai sigue robando jugadas y toques. Swift sigue siendo una buena opción para la Semana 9, solo debes saber que su potencial a final de temporada podría depender de cómo evolucione la repartición de tiempo.

Rome Odunze (10.7 puntos proyectados para la semana 9) entra en la Semana 9 como la pieza central indiscutible del ataque aéreo de Chicago. Después de una breve pausa a mitad de temporada, se recuperó con estilo con una actuación de 7 recepciones y 114 yardas que reafirmó por qué los Bears lo seleccionaron como una pieza fundamental de la franquicia. Con volumen, enfrentamiento y confianza a su favor, Odunze se perfila como una fuerte opción de WR2 contra Cincinnati.

Joe Flacco (17.8 puntos proyectados para la semana 9) está lidiando con un problema en el hombro, pero si recibe luz verde, este juego de pases se mantiene en auge. En sus tres titularidades para Cincinnati, Flacco ha finalizado como QB13 (18.8 puntos), QB6 (26.0 puntos) y QB5 (24.3 puntos). Si practica para el final de la semana, es una opción viable para comenzar nuevamente; de lo contrario, tendremos que reevaluar toda la ofensiva de los Bengals.

Chase Brown (11.9 puntos proyectados para la semana 9) es uno de los jugadores que más sube de tendencia de cara a la Semana 9. Su eficiencia sigue aumentando, y la ofensiva de los Bengals parece más estable con Flacco al mando. Contra una defensa de los Bears que puede ser vulnerada por tierra, Brown es una sólida opción de RB2 con verdadero potencial de anotación.

Y luego está Ja'Marr Chase (14.5 puntos proyectados para la semana 9), quien sigue siendo un imán para objetivos en este renovado ataque de los Bengals. Desde que Flacco intervino, Chase ha promediado un asombroso promedio de 18 objetivos por juego y se encuentra cerca de la cima de la liga en cuanto a oportunidad y producción. Mientras el volumen siga siendo tan extraordinario, Chase permanece como un WR1 semanal seguro, a prueba de enfrentamientos, de clima y de todo.

Predicciones del Juego Bengals vs Bears

La ventaja en este enfrentamiento se inclina ligeramente hacia los Chicago Bears, aunque no es una elección segura dado que ambos equipos vienen de derrotas decepcionantes. Chicago tuvo dificultades para encontrar ritmo en el revés de la semana pasada contra los Ravens, convirtiendo solo 6 de 14 intentos en terceras y cuartas oportunidades mientras cedían 177 yardas por tierra y no lograban forzar una sola pérdida de balón. El mayor problema, sin embargo, provino de una falta de disciplina; los Bears fueron sancionados 11 veces por 79 yardas, deteniendo las series ofensivas y el impulso en lo que se convirtió en una derrota por dos anotaciones.

Ofensivamente, fue una actuación poco característica, ya que los 16 puntos fueron su total más bajo de la temporada después de promediar 25 o más en sus tres victorias anteriores. Aún así, si Chicago puede reducir las penalizaciones y apretar su defensa contra la carrera, debería tener suficiente para recuperarse. Se espera un enfrentamiento reñido y con pocos puntos, pero uno que termine con los Bears superando a los Bengals en un partido cerrado.

Predicción: Bears 24, Bengals 20.

Probabilidades de Apuestas: Bengals vs Bears

Spread

Bears -2.5 (-109)

Bengals +2.5 (-112)

Línea de Dinero

Bears -143

Bengals +115

Total

OVER 52.5 (-108)

UNDER 52.5 (-112)