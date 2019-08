Chucky Lozano: “Napoli siempre ha sido mi primera opción”

El mexicano fue presentado este martes en el club italiano y contó sus primeras sensaciones en esta nueva etapa de su vida.

Con un rostro tímido y alegre, Hirving Lozano fue presentado este martes en el . Y lo hizo en una rueda de prensa en la que no sólo contó sus primeras sensaciones, sino que, además, reveló que, pese a los rumores, el club italiano fue siempre una prioridad para él. “Napoli siempre ha sido mi primera opción. Me alegro de que todo saliera bien”, confesó el mexicano.

“Conozco bien al equipo. Estoy aquí para mejorar y hacerlo bien… Estoy muy feliz de ser parte de este grupo. Estoy en un equipo importante formado por grandes jugadores”, agregó el ex- , quien llevará la camiseta 11, y quien explicó así la elección del número: “Escogí la playera 11 porque es un número que me gusta y me ha ido bien con él”.

El mexicano, ante los periodistas, se describió como “un jugador rápido y técnico”, sin querer decir cuál sería su lugar preferido en la campo. “El entrenador decidirá en qué posición usarme”, expresó. Y añadió: “Conozco mucho la , pero, para hacerlo bien, será importante la palabra de Ancelotti… Creo que puedo darle algo más al equipo. Trabajaré para ser útil en todas las posiciones”.

Por otra parte, Lozano valoró su paso por el , donde estuvo dos temporadas: “Aprendí mucho en la liga holandesa y pondré mi experiencia al servicio del equipo”.