Gattuso, sobre Lozano: "Sólo se habla de él porque costó 50 millones"

El timonel del Napoli aseguró que hay otros jugadores que también merecen más minutos, haciendo referencia a Fernando Llorente.

Gennaro Gattuso, director técnico del Napoli, compareció en rueda de prensa para analizar la situación del equipo previo al partido contra el Cagliari en la Serie A. El timonel italiano hizo un repaso de varios temas de interés y uno de ellos fue el momento del Chucky Lozano, quien actualmente no cuenta con demasiadas oportunidades en los Azzurri.

A juicio de Rino, hay otros jugadores que merecen más minutos en el , como es el caso de Fernando Llorente. Sin embargo, Gattuso considera que el alto costo que tuvo el traspaso de Lozano es uno de los motivos por los que la opinión pública pone más atención a su situación que a la de otros jugadores que militan en el cuadro italiano.

"Obviamente solo hablas de Lozano porque costó 50 millones. No tomo decisiones porque no me gusta. Tomo decisiones de manera funcional. Luego me matan, pero me responsabilizo por ello. En me masacraron, usted escribió que me declararon la guerra, bueno... ¡paciencia! Ya no iré a México", expresó Gattuso en conferencia de prensa.

Más equipos

"Koulibaly, Milik, Lozano y Allan están fuera. Hirving tuvo una contractura. Allan no entrenó como yo quería, entrenó caminando y así se quedará en casa, no lo he llamado. Mañana es otro día, nos vamos sin rencor. Si trabaja como yo quiero, volverá, de lo contrario esperará nuevamente", agregó el DT sobre las ausencias de cara al duelo ante .

Vale destacar que el Chucky Lozano no ha disputado muchos partidos desde la llegada de Gattuso al banquillo de San Paolo. Una situación que contrasta un poco con la que tenía cuando estaba Carlo Ancelotti, quien a pesar de no ponerlo en su posición natural, siempre lo tuvo en cuenta para las citas más importantes del equipo en todas las competiciones.