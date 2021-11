Chivas no tiene en planes el regreso de la Chofis López

Javier Eduardo López ha tenido una de sus temporadas más destacadas desde su debut profesional. La Chofis se convirtió en el goleador del San José Earthquakes de Matías Almeyda, lo que ha provocado que sea pretendido por clubes.

Sin embargo, Chivas, dueño de sus derechos federativos, no es una opción para el próximo Clausura 2022 e incluso en Verde Valle esperan la llamada del conjunto de California con una respuesta sobre si harán válida la opción de compra, informaron fuentes a Goal.

En caso de que SJ no adquiera al futbolista de Torreón, será puesto a disposición de cualquier club sea de Liga MX o Major League Soccer de Estados Unidos pues López no encaja en el proyecto deportivo del Rebaño aunado a que anteriormente fue separado de la institución por una indisciplina. Además, el deseo del jugador es continuar en el conjunto de California.

“Estoy muy agradecido y feliz de estar aquí. No me gusta pensar demasiado sobre el futuro. Me encantaría que mi futuro estuviera aquí, pero vamos a esperar lo que está por venir. Ya sea aquí o en cualquier otro lugar, siempre estaré a su disposición, y hoy me siento más maduro en términos futbolísticos. así que espero mejorar el año que viene”, declaró esre miércoles en conferencia.

López ha marcado doce goles y tres asistencias en una temporada en la que no se clasificaron para los Playoffs y el conjunto tapatío le ha puesto un precio de tres millones de dólares, una cantidad que sería un ingreso importante para las arcas del conjunto tapatío y no se contempla en estos momentos que se pueda dar una renovación de préstamo.

Será cuestión de semanas para que se defina la situación de Javier Eduardo López, sea su permanencia con los Earthquakes o alguna otra institución en México o Estados Unidos, conscientes que se ha revalorizado en el mercado por sus actuaciones.