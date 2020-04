Chirinos: "Si me habla Vargas me voy a Marathón"

El talentoso jugador de Olimpia mostró su devoción por el entrenador que lo hizo debutar en su carrera.

Michaell Chirinos se sometió a las consultas de los usuarios en redes sociales que deseaban saber sobre la vida del jugador de Olimpia. Entre sus frases dejó en claro el afecto que tiene por Héctor Vargas, el actual entrenador de Marathon.

"Si me habla Vargas me voy, lo digo enserio, pero tiene que pagar la cláusula, es un personaje el profe, él me hizo debutar", declaró el talentoso futbolista de 24 años en charla con el diario Diez.

Chirinos comenzó su carrera en el conjunto albo, en 2014, y luego tuvo pasos por Lobos de (2018) y en la (2019).

Además, al ser consultado por ir a otros clubes, no descartó a Motagua aunque remarcó una preferencia. "Si me ponés a elegir me iría a Real . Me gusta su afición, su estadio, su actual plantilla, hay cosas que no me gustan, pero sí me gustaría vestir los colores del Real España", declaró.

"Esto es fútbol, hoy estoy en Olimpia, en esto momento estoy dando lo mejor para seguir, pero uno no sabe las vueltas de la vida", señaló.