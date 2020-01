Chirinos, orgulloso por "pelear un puesto" en Olimpia

Primera División de Honduras: El extremo de 24 años se perfila a quedarse en el club albo, pero la incógnita aflora en caso de que llegue una oferta.

Michaell Chirinos vivió una temporada 2019 en la que alternó partidos con y en la que también coqueteó con Olimpia. Finalmente, el extremo de 24 permaneció en el club albo para realizar la pretemporada y sólo resta que se confirme su continuidad.

En este sentido, el nacido en Tegucigalpa se muestra ilusionado con jugar en el actual campeón del fútbol hondureño, a pesar de que podría existir una chance de volver al exterior.

"Todo mundo desearía estar en el mejor equipo del país, en este caso Olimpia; me enorgullece estar acá, pelear un puesto", expresó el jugador que ganara la Copa Honduras y el Clausura en 2015, el Clausura en 2016 y la Liga Concacaf 2017 con el equipo.

El artículo sigue a continuación

En la misma línea, el futbolista que pasara también por de agregó: "Aprovechar que hicimos una buena pretemporada con los profesores, y de mi parte feliz de volver a jugar, tengo muchas ganas de hacerlo. Trabajo para estar en el cuadro titular, me preparé de la mejor manera, entonces el profe decidirá".

Y a la hora de hablar de su vínculo con Olimpia, Chirinos amplió: "No hemos hablado pero tengo contrato con ellos, ya me sentaré a hablar... Todavía no tengo contacto con él (su agente), es de las personas que cuando hay algo, me lo dice de una".

¿Y cómo aceptaría salir del club? Oficial, pero a venta, yo a préstamo, como lo he dicho, no salgo", sentenció.