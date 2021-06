Chile puede sin Alexisdependencia y le empata al favorito Argentina

Vargas acompañó a Arturo tras el penal atajado por Emi Martínez y La Roja se sostuvo competitiva.

Después de aquella media hora de Nico González cual francotirador al frente de Claudio Bravo, Lionel Messi lo batió a su ex compañero del Barcelona con un tiro libre angulado que no alcanzó a repeler el actual meta del Betis, figura siempre que La Roja sale a la cancha y tocándola sin poder sacarla en el 1-0. Es otro empate (1-1) en el historial reciente de lindos clásico entre Argentina y Chile, con el bicampeón resintiendo la baja de Alexis Sánchez pero recuperando a su otro armador, Arturo Vidal, que dejó atrás el covid, lejos de la Copa América.

The Last Dance de la Generación Dorada

Antes de la hora lo patearon al Rey y el penal de Tagliafico le abrió la puerta a Lasarte para llevarse algo contra el favorito del Grupo A. El punto era bueno y pese a que Vidal erró en el mano a mano con el golero de Aston Villa, Eduardo Vargas apareció mejor que cualquier zaguero para cabecearle imposible a Dibu y llegar a 13 en la competición, la misma línea de Gabriel Batistuta.

La meseta del último tercio se justificó entre correteos desde las diagonales de las ofensivas, Messi abriendo puertas y el bloque medular de Chile cada vez más consolidado entre el orden y el buen toque. Posicionalmente es fuerte La Roja de Lasarte. Gary se entiende tan bien con Bravo que a Maripán le sale natural salir confiado. Con una salida correcta y fluida es imperioso que no fallen Pulgar y Aránguiz, los sostenes de un Vidal que no alcanzó a ganarlo pero sí sacó oro tal y como lo hizo Alexis liderando en el campo en Santiago del Estero. Cuando parecía que no había cómo sostenerse sin el 7 para acercarse al meta qde los 30 millones del Arsenal, firme y con un medio muy exigente La Roja se sacó las heridas del empate con Bolivia contra una Selección de Scaloni que corrigió los errores de funcionamiento en Colombia y que nunca puso el pie en el acelerador en el debut.