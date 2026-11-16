Cómo ver el Chile-Colombia con una VPN

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Previa del partido

Amistosos - Jornada 1 17 nov 2026 - 18:00

Chile y Colombia vuelven a enfrentarse en un amistoso internacional. Las dos selecciones sudamericanas retoman una rivalidad que ha sido claramente desigual en los últimos años.

Chile llega a este encuentro en un mal momento. El equipo de Ricardo Gareca ha perdido tres de sus últimos cinco partidos y cayó por 1-0 ante esta misma Colombia hace apenas unos días.

Colombia, por el contrario, ha sido superior en los enfrentamientos recientes. Llega tras ganar sus dos últimos partidos, incluida esa ajustada victoria ante Chile, y afrontará este nuevo duelo con confianza.

El balance de enfrentamientos directos pone de relieve la distancia actual entre ambas selecciones. Colombia ha dominado los últimos duelos, incluida una contundente victoria por 4-0 ante Chile en la fase de clasificación para el Mundial en octubre de 2024.

Chile buscará reaccionar tras aquella dura derrota, pero se enfrenta a una Colombia que en los últimos partidos ha mostrado solidez defensiva y peligro en ataque a partes iguales.

Sigue leyendo para conocer todos los detalles sobre cómo ver el Chile-Colombia, incluidos el canal de televisión, las opciones para seguirlo en directo por internet y la hora de inicio.

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