Chicharito se sincera sobre su vida personal: "Estoy viviendo la pubertad de forma tardía"

El delantero habló sobre las recientes decisiones que ha tomado y las críticas que ha recibido.

La vida de Javier Hernández dio un cambio radical. Este no es el mismo Chicharito de 2018. Hace un año el delantero de y la Selección mexicana no estaba casado, tampoco tenía un hijo y no era demasiado abierto a las redes. Hoy hasta tiene su propio canal en Youtube.

El mexicano, quien no está presente en la porque esperaba la llegada de su hijo Noah, habló de todos estos cambios en su vida para el blog de su asesor, Diego Dreyfus, titulado "Controlando la narrativa: Javier Hernández", en una entrevista que duró cerca de 10 minutos.

Chicharito reconoció que muchas de las decisiones que ha tomado recientemente se deben a que vive "una pubertad tardía", pues ahora quiere probarse en otras facetas. No obstante, el mexicano dejó claro que el compromiso por su profesión sigue intacto, a propósito de las críticas recibidas.

"Yo creo que las decisiones que se ven muy infantiles y que se ven de rebeldía no han afectado al futbol. Creen que porque me pinto el pelo ya me distraje, que porque uso ropa distinta ya me distraje, si uso más las redes sociales ya me distraje, o que si he viajado más o menos, las decisiones son más superficiales que internas porque siempre he estado conectado a pesar de que estoy viviendo la pubertad tardía o si viví una adultez muy pronta", dijo el delantero.

"Me encanta lo del blog simple y sencillamente porque les quiero mostrar quién soy, quiero que me conozcan de verdad con luz y sombra y de verdad vean que Javi, Javier Hernández, Chicharito es lo mismo. Un ser humano no te debe definir ni por tu dinero, ni por tu fama, ni por tu éxito, ni por ser jugador", agregó.