Chelsea vs. Brentford, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Este sábado 17 de enero, Chelsea y Brentford se enfrentan, a las 16:00 horas (tiempo de España), en un partido correspondiente por la 22ª jornada de la Premier League 2025-26. El partido tiene lugar en Stamford Bridge, en Londres, Inglaterra.

El Chelsea busca estabilizarse en el campeonato, bajo el nuevo mando de Liam Rosenior, pero ha acumulado derrotas recientes por errores puntuales.

Por su parte, el Brentford, en alza, mostró evolución en los últimos partidos y alcanzó la quinta posición en la Premier League.

Cómo ver Chelsea vs Brentford, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Peacock.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Chelsea vs Brentford

Premier League - Premier League Stamford Bridge

El partido se disputa este sábado 17 de enero a las 16:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Stamford Bridge.

México: 09:00 horas

Argentina: 12:00 horas

Estados Unidos: 10:00 horas (tiempo del este)

Noticias y probables alineaciones

El Chelsea llega al enfrentamiento presionado tras una secuencia irregular de resultados. El equipo perdió ante el Arsenal por 3 a 2 a mediados de semana, además de tropezar ante el Fulham y empatar con el Manchester City y el Bournemouth. En los últimos cinco partidos, la única victoria fue la goleada por 5 a 1 sobre el Charlton Athletic, rendimiento que refuerza la dificultad de los Blues para mantener la regularidad contra rivales de mayor nivel en la Premier League.

En una situación opuesta, el Brentford vive un momento más consistente. El equipo viene de triunfos importantes sobre el Sunderland, Everton y Bournemouth, mostrando fuerza ofensiva y capacidad para decidir partidos con autoridad. En todas estas victorias, construyó marcadores con al menos dos goles de ventaja, evidenciando un poder ofensivo superior al presentado recientemente por el Chelsea.

Chelsea: Robert Sanchez; Marc Cucurella, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana e Reece James; Moisés Caicedo e Andrey Santos; Pedro Neto, Enzo Fernandez e Estevão; João Pedro. Técnico: Liam Rosenior

Brentford: Caoimhin Kelleher; Rico Henry, Nathan Collins, Kristoffer Ajer e Michael Kayode; Vitaly Janelt e Yegor Yarmolyuk; Kevin Schade, Mathias Jensen e Dango Ouattara; Igor Thiago. Técnico: Keith Andrews

Ausencias

Chelsea

Cole Palmer y Romeo Lavia permanecen en la enfermería, además de la duda que rodea a Malo Gusto, quien abandonó el último partido con dolores.

Brentford

Sin ausencias confirmadas.

Forma

Historial de Encuentros

Clasificaciones