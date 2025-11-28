Chelsea vs. Arsenal, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Chelsea recibe a Arsenal este domingo 30 de noviembre a las 17:30 horas (España) en el estadio Stamford Bridge, por la décima tercera jornada de la temporada 2025-2026 de la Premier League.

Sigue aquí en directo el Chelsea vs. Arsenal de la Premier League 2025-26

Los Blues llega al compromiso después de vencer por marcador de 2-1 a Burnley en la fecha 12, con goles de Pedro Neto y Enzo Fernández. El equipo dirigido por Enzo Maresca es segundo en la clasificación con 23 puntos.

Por su parte, los Gunners derrotaron por 4-1 a Tottenham en su más reciente partido de liga, con un hat-trick de Eberechi Eze, junto a una anotación de Leandro Trossard. El cuadro a cargo de Mikel Arteta es líder en la tabla con 29 unidades.

Cómo ver Chelsea vs Arsenal, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, Movistar+ Lite, M+ Vamos, M+ #Vamos Bar Sudamérica Disney+ México HBO MAX Estados Unidos Telemundo, USA Network, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, Movistar+ Lite, M+ Vamos y M+ #Vamos Bar, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Telemundo, USA Network y Fubo Sports.

Hora de inicio de Chelsea vs Arsenal

Premier League - Premier League Stamford Bridge

El partido se disputa este domingo 30 de noviembre a las 17:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Stamford Bridge.

México:10:30 horas

Argentina: 13:30 horas

13:30 horas Estados Unidos:11:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Chelsea

Los Blues vienen de un triunfo gigantesco a mitad de semana en la Champions League, con un contundente 3-0 sobre el Barcelona, con un Estevao en plan estelar.

Noticias del Arsenal

Los Gunners vienen de tomar la cima en solitario de la Champions League tras un contundente triunfo por 3-1 sobre Bayern Múnich, con anotaciones de Jurriën Timber, Noni Madueke y Gabriel Martinelli.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

