Cesc Fábregas sobre Messi: "Podría jugar hasta los 40”

Cesc Fábregas no se ha olvidado de Messi ni de su . Ambos se iniciaron en el Barça y junto a Piqué, entre otros, formaron la dorada ‘Generación del 87’.

El jugador del Mónaco se descubre en una entrevista en El Transistor de Onda Cero ante Leo, al que conoce a la perfección y al que le une una gran amistad para valorar su posible adiós tras 2021, fecha en la que expira su contrato.

También se refirió a Gerard Piqué, otro de sus compañeros de generación al que auguró un porvenir en las altas esferas culés.

Reconoció que el llamó a su puerta en repetidas ocasiones

“Hubo contactos. Ramón Calderón y Florentino Pérez lo intentaron. Siempre he escuchado y nunca he dicho que no quería hablar con alguien porque en el fútbol no sabes dónde vas a estar mañana”