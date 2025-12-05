Boston Celtics vs Los Angeles Lakers, NBA: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Los Boston Celtics se enfrentarán a los Los Angeles Lakers para abrir el tan esperado juego de la NBA, programado para el 5 de diciembre del 2025 a las 7:00 pm ET/4:00 pm PT.

Los Angeles Lakers anotan un promedio de 119.2 puntos por juego, algo más que los 116.7 puntos por juego de los Boston Celtics. Boston, sin embargo, tiene más rebotes por juego (44.2) en comparación con los Lakers (40.8).

Los Ángeles supera a Boston por un estrecho margen con 25.7 asistencias por juego en comparación con las 24.4 de Boston. Los Lakers promedian 3.8 bloqueos por juego, en comparación con los 5.4 de los Celtics.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el juego de la NBA entre Boston Celtics y Los Angeles Lakers, además de mucho más.

Boston Celtics vs Los Angeles Lakers: Fecha y hora de inicio

Fecha 5 de diciembre de 2025 Hora de inicio 7:00 pm ET/4:00 pm PT Estadio TD Garden Ubicación Boston, Massachusetts

Cómo ver Boston Celtics vs Los Angeles Lakers por TV y transmisión en vivo en línea

Los fanáticos en los EE. UU. pueden seguir toda la acción entre los Boston Celtics y los Los Angeles Lakers en vivo en:

Servicio de streaming: Amazon Prime US

Mira el juego con una VPN

Noticias del equipo Boston Celtics

Neemias Queta promedia 8.2 rebotes por juego, con 3.2 viniendo del tablero ofensivo y 5.0 de la defensa.

Derrick White promedia 5.3 asistencias en 33.1 minutos por juego mientras promedia solo 1.5 pérdidas de balón.

Payton Pritchard tiene un porcentaje de tiro de 45.2% desde el campo y promedia 17.1 puntos, 4.7 asistencias y 4.3 rebotes por juego.

Lesiones de Boston Celtics

Jugador Lesión Estado de la lesión SF, Jaylen Brown Enfermedad Fuera PF, Jayson Tatum Lesión de Aquiles Fuera

Noticias del equipo Los Angeles Lakers

Deandre Ayton tiene un impresionante porcentaje de tiros del 71.2% desde el suelo, anotando 15.8 puntos por juego y capturando 8.6 rebotes.

Rui Hachimura tiene una fuerte eficiencia de tiro del 54.2% y aporta 14.0 puntos y 3.6 rebotes por juego.

LeBron James está tirando con un 46.0% desde el campo y promedia 15.2 puntos, 7.2 asistencias y 4.0 rebotes por juego.

Lesiones de Los Angeles Lakers

Jugador Lesión Estado de la lesión PG, Luka Doncic Personal Fuera PG, Marcus Smart Lesión de espalda Fuera

Récord cara a cara entre Boston Celtics y Los Angeles Lakers

Los Boston Celtics y los Los Angeles Lakers se han enfrentado de manera equitativa en los últimos cinco juegos cara a cara, con ambos equipos ganando en diferentes momentos. Los Celtics ganaron 111-101 en su encuentro más reciente el 09 de marzo de 2025, demostrando un excelente control defensivo en los minutos finales del juego. Los Lakers demostraron su capacidad para tomar el control cuando su ofensiva funcionó al ganar 117-96 el 24 de enero de 2025 y 114-105 el 02 de febrero de 2024.

Boston demostró su capacidad para competir en finales bajo presión con dos victorias notables a finales y principios de 2023, incluyendo una victoria de 126-115 el 26 de diciembre de 2023 y una ajustada victoria de 125-121 el 29 de enero de 2023.

Esta historia sugiere que el próximo juego puede ser bastante competitivo, ya que ambos lados han demostrado la capacidad de ganar de manera decisiva o llevar los juegos a un final ajustado. Como resultado, el impulso y la ejecución en los últimos momentos probablemente serán decisivos.