Celta de Vigo vs. Lille, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Celta de Vigo recibe a Lille este jueves 22 de enero a las 21:00 horas en el estadio Abanca Balaídos, por la séptima jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Europa League.

Los Célticos llega al compromiso después de perder por marcador de 1-2 a manos de Bolonia en la fecha 6, a pesar del gol de Bryan Zaragoza. El equipo dirigido por Claudio Giráldez es décimo noveno en la clasificación con nueve puntos, en búsqueda de puntos para proteger su lugar en la zona de playoffs, aunque con pocas opciones de meterse al top 8 y con ello obtener un boleto directo a octavos de final.

Por su parte, los Mastines cayeron por 0-1 frente a Young Boys en su más reciente partido en el certamen continental, con tarjeta roja incluida para Ayyoub Bouaddi. El cuadro a cargo de Bruno Génésio es vigésimo en la tabla con nueve unidades, en la misma situación que los españoles respecto a sus opciones de aspirar a la siguiente fase.

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 3 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por ESPN 4 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN y Paramount+.

El partido se disputa este jueves 22 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Abanca Balaídos.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Los Célticos se encuentran en gran momento a nivel nacional con tres victorias consecutivas en LaLiga, además de cero derrotas en sus últimos cinco juegos en la competición. El Celta de Vigo se encuentra en la séptima posición, al borde de los sitios con boleto para los torneos continentales. Ya fuera de la Copa del Rey, la meta es mantenerse fuerte en las dos competiciones restantes en su calendario.

Los Mastines vienen de un par de resultados desastrosos con una derrota ante PSG que los tiene fuera del top 4 en la Ligue 1. Anterior a eso, fueron eliminados en la eliminatoria de 32 en la Copa de Francia a manos del Olympique de Lyon. Lille buscará consuelo a nivel continental, donde también peligran y tienen poco margen de error para mantener expectativas de protagonismo en su temporada.

CEL Últimos partidos LIL 1 Victoria 0 Empates 1 Victoria Lille 3 - 1 Celta Vigo

Celta Vigo 1 - 0 Lille 2 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 1/2

