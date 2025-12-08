Celta de Vigo vs Bolonia, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Hasta ahora ha jugado una buena fase de grupos de la Europa League, ahora el Bolonia de Italiano espera comenzar a correr para los octavos de final directos. Actualmente en zona de playoff, el equipo emiliano vuelve al campo para enfrentar al Celta Vigo en tierras españolas y tal vez ayudar al ranking italiano en virtud del 'enfrentamiento directo' con un equipo proveniente de la Liga.

Sigue aquí en directo el partido Celta de Vigo vs Bolonia de la Europa League 2025-26

También el Celta Vigo se encuentra en zona de playoff y con solo un punto más que el Bolonia, con un camino prácticamente idéntico, si no con un número más bajo de empates, de hecho cero. En el último partido de la liga, el equipo guiado por Claudio Giráldez sorprendió al vencer al Real Madrid por 2-0 en el Bernabéu.

El partido será este jueves 11 de diciembre en el Estadio de Balaídos a las 21:00 horas, tiempo de España.

Cómo ver Celta de Vigo vs Bolonia, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones y M+ Liga de Campeones 3 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por ESPN 4 y Disney+ Premium.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN.

Cómo mirar desde cualquier lugar con una VPN

Celta de Vigo vs Bolonia: hora de inicio

Europa League - Europa League Abanca Balaidos

Si te encuentras en el extranjero, puedes utilizar una red privada virtual (VPN) para ver partidos como Celta Vigo-Bologna con tu servicio de streaming, en este caso Sky o NOW. Una VPN, como NordVPN , permite establecer una conexión en línea segura durante el streaming. Si no estás seguro de qué VPN utilizar, consulta la guía de GOAL a las mejores VPN para el streaming deportivo.

El partido del Celta de Vigo y Bolonia se juega el jueves 11 de diciembre de 2025 a las 21:00, tempo de España en el Estadio de Balaídos.

Argentina: 17:00 horas

17:00 horas México: 14:00 horas

14:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (Este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Celta Vigo contra Bologna alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager C. Giraldez Alineación probable Suplentes Manager V. Italiano

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias sobre el Bolonia

Forma

Después del partido de liga contra la Lazio, Italiano debería proponer casi toda la formación titular vista en el Olímpico, con Orsolini, Odgaard y Cambiaghi detrás de Castro. Bernardeschi espera una oportunidad desde el 1', al igual que Ferguson en el centro del campo. Miranda titular en defensa, De Silvestri puede comenzar en el banquillo.

Decididamente irregular en La Liga hasta ahora, el Celta de Vigo ha ganado tres partidos en los últimos cinco encuentros de campeonato. Actualmente el equipo español se encuentra a mitad de camino entre la carrera por la salvación y la europea, aunque la posibilidad de regresar a la Conference o Europa League es más concreta.

En las últimas dos jornadas, el Bolonia ha ralentizado su extraordinaria carrera en el campeonato, empatando contra la Lazio y perdiendo sorpresivamente contra la Cremonese. Antes de esos resultados, sin embargo, habían logrado tres victorias consecutivas que mantienen al club emiliano en plena lucha por el Scudetto y la Champions.

Partidos entre los dos equipos

El partido entre Celta Vigo y Bologna es inédito, no ha habido precedentes en la historia del fútbol europeo

Clasificación

En la Europa League, el Celta Vigo se encuentra con diez puntos, uno más que el Bologna. Ambas están en plena lucha para avanzar hacia los playoffs, esperando evitar los dos partidos adicionales post fase de grupos y acceder directamente a los octavos.