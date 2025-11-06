Carolina Panthers vs New Orleans Saints: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

La Semana 10 trae un enfrentamiento familiar en la NFC Sur cuando Nueva Orleans viaja al Bank of America Stadium para encontrarse con un equipo de Carolina que finalmente muestra un verdadero impulso. Los Panthers regresan a casa con un récord sobre .500 a estas alturas de la temporada por primera vez desde 2019, y el público en Charlotte estará preparado para ello. Este es apenas su segundo enfrentamiento divisional del año, con una serie de partidos de rivalidad que definirán el resto de su temporada.

Carolina mejoró a 5-4 después de conseguir una victoria trabajada de 16-13 sobre los líderes de conferencia Green Bay Packers, una demostración de dureza y aplomo en los últimos momentos del partido. Mientras tanto, Nueva Orleans sufrió una derrota de 34-10 contra los Rams de Los Ángeles y se encuentra en 1-8 con la temporada alejándose cada vez más de su alcance.

Históricamente, esta rivalidad ha favorecido ligeramente a los Saints, pero solo un poco. Carolina está detrás en la serie histórica 29-32. En casa, los Panthers y los Saints están empatados en 15-15, y Carolina también ha ganado el único enfrentamiento en tiempo extra entre los dos.

Hora de inicio del partido Carolina Panthers vs New Orleans Saints

Los Panthers y los Saints se enfrentarán en la Semana 10 de la temporada de la NFL en el U.S. Bank Stadium en Minneapolis, MN, el domingo 9 de noviembre de 2025, comenzando a la 1:00 pm ET.

Noticias del equipo Carolina Panthers

Carolina se ha estabilizado y ha jugado mejor fútbol en el último mes. Bryce Young ha lanzado para 1,390 yardas con 11 touchdowns y 6 intercepciones, mientras se acomoda detrás de un juego terrestre confiable. Rico Dowdle se ha destacado como el encargado en el suelo con 735 yardas y 4 touchdowns a un eficiente promedio de 5.6 yardas por carrera. El novato receptor Tetairoa McMillan lidera el grupo de receptores con 558 yardas y 2 touchdowns. Los Panthers han ganado cuatro de sus últimos cinco juegos y están 3-1 en casa.

Defensivamente, Christian Rozeboom lidera el plantel con 77 tacleadas totales. Jaycee Horn ha producido 3 intercepciones y sigue jugando como un verdadero esquinero estrella. Derrick Brown ha añadido 3 capturas como parte de un frente consistente. Carolina ha mantenido a tres de sus últimos cinco oponentes con menos de 20 puntos y se ha mantenido compuesto en finales cerrados. El fuerte juego terrestre y el enfoque defensivo disciplinado han impulsado el reciente avance de los Panthers.

Getty Images

Noticias del equipo de los New Orleans Saints

New Orleans ha tenido problemas para mantener las series ofensivas y finalizar en la zona roja. Spencer Rattler ha lanzado para 1,586 yardas con 8 touchdowns y 5 intercepciones, completando el 68 por ciento de sus pases, pero la ofensiva aún carece de ritmo. Los Saints han sido limitados a 20 puntos o menos en cuatro de sus últimas cinco actuaciones. El mariscal de campo novato Tyler Shough será el titular en este juego.

Alvin Kamara lidera el juego terrestre con 377 yardas en 106 intentos a 3.6 yardas por acarreo. Chris Olave ha sido el receptor más productivo con 560 yardas y 3 anotaciones. Rashid Shaheed le sigue con 499 yardas como la opción secundaria en el ataque aéreo.

En defensa, Demario Davis ancla el grupo con 84 tacleadas. Carl Granderson lidera el equipo en capturas con 4.5. La defensa ha pasado demasiados snaps en el campo porque la ofensiva ha tenido problemas para mantener la posesión. Blake Grupe ha convertido 16 de sus 22 intentos de gol de campo y todos sus puntos extra, aunque la dependencia de los goles de campo ha limitado el techo de puntuación de New Orleans. Los Saints están promediando solo 14 puntos por juego fuera de casa y aún no han conseguido una victoria como visitantes.

Las lesiones tampoco han ayudado, con Will Clapp y Erik McCoy entre los que están fuera por el año. RT Taliese Fuaga y TE Jack Still (tres recepciones para 28 yardas, un touchdown) sufrieron esguinces de tobillo alto en el partido del domingo.

Getty Images

Ver y transmitir en vivo Panthers vs Saints en los EE. UU.

El partido Panthers vs Saints de la Semana 10 de la temporada NFL 2025 se transmitirá en vivo a nivel nacional por FOX. Los aficionados pueden seguir la cobertura enFubo (¡Prueba gratis hoy!).

Más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, se publicarán pronto, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Mira y transmite en vivo Panthers vs Saints en todo el mundo

Para los aficionados fuera de EE.UU. que buscan seguir la acción,NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 enfrentamientos de temporada regular y de playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone, y mucho más para mantenerte conectado todo el año.

Para evitar restricciones regionales o para acceder al juego si estás de viaje en el extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Panthers vs Saints

Los boletos ya están disponibles en StubHub, con la entrada comenzando en $386. A partir de ahí, los precios aumentan a través de los niveles, $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzando un máximo de $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Fútbol Fantasy Panthers vs Saints

Bryce Young (15.0 puntos proyectados) regresó a la acción en la Semana 9 después de perderse tiempo debido a un problema en el tobillo. Carolina lo mantuvo bajo control en Lambeau. Completó 11 de 20 intentos para 102 yardas con una intercepción. Ha superado las 200 yardas de pase solo una vez esta temporada. Sus 5.7 yardas por intento se encuentran cerca del fondo de la liga, por delante solo de Dillon Gabriel (4.9). Los Panthers simplemente no están apoyándose en su ataque aéreo.

Carolina es el favorito aquí. Hay pocas razones para creer que de repente le pidan a Young que lance mucho. Sigue siendo un QB2 para propósitos de fantasía. El enfrentamiento en sí es favorable si el volumen alguna vez aparece. Nueva Orleans ocupa el 26° lugar en la tasa de presión con un 31.3 por ciento. Los Saints están permitiendo 7.3 yardas por intento, lo cual es 25° en la liga. Ocupan el 29° lugar en puntos de pase permitidos por intento con 0.549. Los oponentes consiguen un primer down o touchdown en el 39 por ciento de sus intentos de pase contra esta defensa, que es la 30ª en la liga.

Lo que ha evitado que los Saints cedan grandes totales de fantasía a los mariscales de campo es la dinámica de juego. Ellos suelen ir perdiendo y obligan a los equipos a correr. Los oponentes pasan al ritmo más bajo de la liga. Esto juega directamente en el estilo lento y enfocado en la carrera que Carolina ya prefiere.

Parece que Rico Dowdle (12.4 puntos proyectados) ha asegurado este campo trasero. Este es su trabajo de ahora en adelante. Se enfrenta a una defensa de los Saints que ha sido vulnerable contra la carrera. Su carrera es una de las historias inspiradoras de esta temporada.

Tyler Shough (12.4 puntos proyectados) hizo su primera apertura en la NFL en un entorno difícil y su desempeño coincidió con ese contexto. Completó 15 de 24 pases para 176 yardas con un touchdown y una intercepción. Terminó como QB23 con 9.2 puntos. La presión ha sido un problema importante. No completó ninguno de cinco intentos bajo presión la semana pasada con una intercepción. En los últimos dos juegos, ha completado 1 de 12 para 6 yardas cuando está bajo presión. Sigue siendo un QB2 de bajo nivel, aunque los Panthers no son un equipo de mucha presión. Eso debería permitirle operar con más comodidad.

Sus opciones principales siguen siendo Chris Olave (8.0 puntos proyectados) y Rashid Shaheed. A lo largo de nueve juegos, Olave ha tenido 55 recepciones para 560 yardas y tres touchdowns. Shaheed tiene 44 recepciones para 499 yardas y dos anotaciones. Ambos siguen siendo opciones viables dependiendo del volumen en una ofensiva que lucha.

Alvin Kamara continúa viéndose desgastado. La ofensiva a su alrededor se ha estancado. Ha mantenido públicamente que no quiere ser trasladado, por lo que esta es su situación en el futuro previsible. Actualmente está calificado como el corredor con la puntuación más baja según PFF. Ningún jugador ha quedado más corto de sus expectativas de puntuación de fantasía que Kamara. Debería perfilarse como un RB15. En cambio, se sitúa más cerca de RB30 en producción.

Pronósticos del juego Panthers vs Saints

El ataque terrestre y la defensa de Carolina deberían dictar el ritmo aquí. Nueva Orleans ha tenido dificultades para generar ofensiva, particularmente fuera de casa, y los Panthers han sido mucho más estables en su propio estadio. Se espera que Carolina apriete las tuercas en una ofensiva de los Saints que aún no ha encontrado ritmo y se lleve otra victoria en casa.

Cuotas de apuestas Panthers vs Saints

Spread

Saints: +4.5 (-105)

Panthers: -4.5 (-115)

O/U

39.5 (-115/-105)

Moneyline

Saints: +200

Panthers: -245