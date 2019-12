Carlos Vela tiene una oferta del Barcelona, afirma Jona Dos Santos

El mediocampista mexicano confirmó el interés Culé en uno de sus mejores amigos.

Luego de una magnífica temporada en la que se robó la , Carlos Vela recibiría una enorme recompensa, pues por segundo año estaría siguiendo buscado por el Barcelona. Esta información fue confirmada por Jonathan Dos Santos, jugador del y uno de los mejores amigos del Bombardero.

En la gira de los Angelinos por , Jona otorgó una entrevista a la emisora W Radio, en la que filtró el interés Culé: "Como ahora estoy de vacaciones, no he tenido mucho contacto con él (Vela). Es cierto que tiene esa oferta encima de la mesa. No sé lo que vaya a hacer, sinceramente. Él está muy contento en Los Ángeles, tuvo una temporada espectácular. Es una oportunidad única el hecho de que el te esté buscando, el mejor equipo del mundo, y ojalá como mexicano se le pueda dar".

Y es que en los últimos meses se habló acerca de una oferta por parte de los blaugranas por el atacante mexicano para reunirlo con Antoine Griezmann. Si bien Vela no llegaría para ser titular, podría ser un gran revulsivo por la banda derecha y más con las múltiples lesiones de Ousmane Dembelé.

A pesar de que Vela ha insinuado en múltiples ocasiones que desea quedarse en Los Ángeles, el Barcelona podría poner una oferta sobre la mesa irresistible para el Bombardero. Unirse a Messi, Suárez y su antiguo compañero de la , entre otros, sería lo ideal para finalizar una exitosa carrera.