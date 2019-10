Vela respondió al supuesto interés del Barcelona

El Bombardero dio a entender que seguirá en la Unión Americana, descartando así su préstamo con los Culés.

Carlos Vela no se anduvo con rodeos. Luego de la derrota y eliminación del LAFC a manos del en la final de la Conferencia Oeste de la , el mexicano no esquivó la pregunta cuando le preguntaron por un hipotético traspaso o cesión al en invierno durante lo que se reanuda el futbol estadounidense.

"Tengo contrato aquí y de momento no hay nada que pensar. Sigo muy comprometido con mi equipo y quiero ayudar a hacer campeón a este club (la próxima temporada)”, afirmó en zona mixta a los reporteros al tiempo que admitió su desazón por traducir los récords y logros personales en un campeonato.

"Llevábamos un año de ensueño, pero si no terminabas con el título te ibas a quedar con un mal sabor de boca y así fue: el objetivo principal no pudimos concretarlo. Todavía no somos el equipo que queremos ser y toca trabajar. No hay más excusas, hay que seguir adelante. Estoy muy orgulloso de lo que conseguimos como grupo y en lo individual fue un gran año. Debemos regresar más fuertes que hoy”, añadió.

El '10' del cuadro angelino estuvo cerca de fichar con el cuadro catalán a principios de este año en calidad de cedido; sin embargo, los Culés se decidieron al final por Kevin-Prince Boateng y ahora, gracias a su gran temporada, el rumor había reflotado nuevamente.