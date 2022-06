Carlos Vela no piensa dejar al LAFC sin un título

El delantero mexicano alabó las contrataciones del club en la búsqueda de un campeonato.

Carlos Vela renovó con el LAFC con un objetivo claro en mente: levantar un título en la MLS. El mundialista mexicano puso fin a las especulaciones y firmó un contrato que lo mantendrá ligado al club de Los Ángeles, con la esperanza de cumplir la promesa que hizo a su llegada en 2018.

"Estoy muy contento de poder seguir aquí. Era cuestión de tiempo. Las dos partes estaban muy ilusionadas por poder cerrar el contrato, obviamente siempre es negocio y si una tira para un lado, la otra lo hará para el otro, pero cuando ambos quieren llegar al mismo lugar, siempre termina sucediendo y así pasó.

Lo dije desde el primer día. Hasta que no gane un título no me quiero ir de aquí. Es algo que me motivó a seguir y ojalá pueda ser este año", declaró el exjugador de la Real Sociedad en entrevista para ESPN.

El artículo sigue a continuación

Asimismo, Vela resaltó la importancia de los fichajes de Gareth Bale y Giorgio Chiellini por parte del LAFC. El atacante mexicano aseguró que la idea de jugar con ellos es sumamente atractiva.

"El equipo era favorito antes de las últimas incorporaciones. Ahora con los jugadores que se están incorporando, hacen ilusionar aún más a la gente y al equipo.

"Me encanta jugar con gente buena y que venga gente así al equipo es algo muy positivo para el equipo. Estoy deseando jugar con ellos y que disfrute la gente", expresó.