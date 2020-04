Carlos Salcedo no descarta continuar su carrera fuera de la Liga MX

El defensor de los Tigres perdió regularidad con el equipo de Ricardo Ferretti en el Clausura 2020.

En medio de la suspensión de la por la pandemia del coronavirus, Carlos Salcedo no cierra las puertas a poder emigrar del futbol mexicano al extranjero.

Cabe recordar que el Titán, quien se adueñó de la titularidad con Selección en el Mundial de 2018 fue pretendido en la pasada ventana de transferencias por el Olympique de Marsella, situación que fue develada en su momento por Goal.

“No. No le digo no a ningún mercado. No sólo el europeo, también , , Dubái, no le digo no a ningún mercado”, expresó el defensor en entrevista con TUDN Radio.

Salcedo Hernández, quien pasó por la de y el de antes de volver a con Universidad Autónoma era un futbolista que había llenado el ojo del portugués André Villas-Boas, actual DT del OM que incluso pidió a la directiva su contratación por su fuerte capacidad como lateral en ambos costados.

“Si bien logré hablar con el técnico (André Villas-Boas) y sus auxiliares, al final no se dio de una o otra forma, me gustó la forma como se manejó, mi agente estuvo atento a eso, me enfoqué a lo deportivo como lo vengo haciendo y trabajando con él desde hace ya seis años”, mencionó.

“No descarto la posibilidad, hoy en día me encuentro muy tranquilo, muy agusto en México, al final el futbol un día puedes estar acá, otro día no sabes, en día se puede dar una cosa o la otra, lo único que mi agente me pide es estar preparado tanto física como mentalmente, eso también es una parte importante cuando vas a Europa”, agregó.

El futbolista jalisciense no pierde la ilusión de volver a ser convocado a Selección mexicana, ahora en el proceso del argentino Gerardo Martino: “Sí. La verdad que hemos venido hablando, yo directamente con él si he tenido esa comunicación, pero hemos venido hablando con los auxiliares en cuestión que nos han pasado videos de jugadas para corregir. La comunicación siempre ha estado incluso cuando se rumoraba que salía de Tigres en enero estuve hablando con él, son de esos técnicos que les llegas a tomar aprecio en poco tiempo, quieren trabajar y eso me ha gustado”.