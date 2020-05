Carlos De Toro espera que Firpo le pague

El argentino espera que esta nueva directiva le cancele el dinero adeudado por Modesto Torres.

El Clausura 2019 fue el torneo que Carlos De Toro dirigió al Firpo antes de que este equipo dejara la Primera División. Una vez terminado el vínculo entre el argentino y los pampero, la directiva que presidía Modesto Torres no le pagó.



En declaraciones a “El Gráfico”, De Toro indicó: “Recién me han llamado en representación de Firpo, para poder hacer lo del finiquito. Yo no lo he firmado. De eso se está encargando ahora Francisco Jovel (exjugador y cercano a Modesto Torres, quien fue el último presidente de los toros) Pero aclaro que sigo sin firmar un finiquito. Me han dicho que luego me van a llamar para llegar a un arreglo y luego firmar el finiquito”.



El técnico espera que en los próximos días se le cancele la deuda y así Firpo podría inscribirse, ya que tendría saldadas todas las deudas que se adquirieron bajo la administración de Modesto Torres.