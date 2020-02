Carles Pérez, presentado con la Roma: "El Barcelona es pasado"

"Vengo de un gran club, pero la Roma no me parece un paso atrás, ni mucho menos. Me parece un paso mas grande, salir de mi zona de 'confort'".

"Vengo de un gran club, pero la no me parece un paso atrás, ni mucho menos. Me parece un paso mas grande, salir de mi zona de 'confort'". Esas palabras ha dicho Carles Pérez, delantero que dejó el FC en la pasada ventana de mercado de invierno para llegar al club de la . El punta español, aunque ya ha disputado dos partidos con la Loba, ha sido presentado este miércoles.

En su rueda de prensa de presentación como nuevo jugador romanista, el nuevo dorsal 31 de la Roma aseguró: "Cambié de país, me parece un reto y estoy encantado".

Cabe recordar que Carles Pérez jugó la primera mitad de la actual temporada con el primer equipo del Barça, pero firmó un contrato de 4 años y medio con el Roma y ya acumuló sus primeros minutos en los encuentros contra el (derrota 4-2) y el Bolonia (derrota 3-2).

"Siempre he visto la Roma como un gran club. Me decidí porque me llamó el míster (el portugués Paulo Fonseca), por cómo me habló, por la confianza que me dio de que aquí podía hacer algo importante. Sé que salgo de un equipo importante, pero vengo a otro importante", agregó.

"Si yo me decidí por la Roma es porque quiero crecer aquí, ser importante para la Roma. El Barcelona es mi pasado y la Roma es mi presente. Firmé cuatro años y medio y mi idea es quedarme”, finalizó.