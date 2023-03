Quiénes son los candidatos a ser el nuevo entrenador de Boca Juniors

El Xeneize no está pasando por un gran momento futbolístico, por lo que su entrenador va partido a partido en busca de lograr un golpe de efecto.

El ciclo de Hugo Ibarra parece prender de un hilo, puesto que el equipo no despliega su mejor fútbol y tampoco logra apoyarse en buenos resultados. Los trofeos del año pasado son un colchón cada vez más fino, por lo que un golpe deportivo más podría dejarlo nocaut.

Y si bien la dirigencia xeneize no se ha movido oficialmente en busca de un reemplazante, los rumores expresan que, de haber un cambio, muy probablemente no sería un exfutbolista del club. Quieren cambiar la dinámica, encontrar un avezado en la disciplina de los banquillos.

Por eso, en GOAL te mostramos las opciones del Xeneinze:

GERARDO MARTINO

Getty

Aunque por el momento no hubo contacto oficial, se estima que es el entrenador que tiene en la mira la dirigencia boquense. Hasta que Ibarra no deje su cargo no habrá ningún llamado, pero el Tata podría ser lo que busca actualmente Boca: un cambio rotundo. Lejos de los entrenadores del riñón que dominaron la última década y más cerca de un estratega con mucho recorrido en el mundo del fútbol.

Tras quedar eliminado en la fase de grupos en Qatar 2022, Martino dejó el cargo en México. Antes había estado en Atlanta United, donde fue campeón de MLS. Su curriculum otorga más de dos décadas en los banquillos, con ocho títulos.

JOSÉ PEKERMAN

Si las negociaciones con Martino no llegan a buen puerto, otra alternativa del arquetipo experimentado sería Pekerman. A sus 73 años sigue en actividad, ya que recientemente se desvinculó de la Selección venezolana por motivos personales.

A nivel clubes no dirige desde mayo del 2009, cuando estuvo una decena de encuentros en Tigres. Luego tuvo su exitoso ciclo en Colombia y más adelante el breve paso por Venezuela.

Curiosamente, en Argentina nunca ha entrenado en la máxima categoría. Solo estuvo en las juveniles de Chacarita y Argentinos entre 1981 y 1992.

DIEGO MARTÍNEZ

Marcelo Endelli/Getty Images

Hace casi una década no está, pero Martínez ha sido un hombre del club. Hasta 2015 entrenó las juveniles de Boca y tuvo a varios futbolistas que hoy se encuentran en el primer equipo o cerca de él: Equi Fernández, Agustín Sández, Valentín Barco, Vicente Taborda, Gabriel Vega, Marcelo Weigandt, Aaron Molinas, entre otros.

Como entrenador pasó por todas las categorías del fútbol argentino y en Tigre encontró su lugar en el mundo. No sólo lo ascendió, sino que lo llevó a la final de la Copa de la Liga 2022 y también lo clasificó a Copa Sudamericana. Además creó un estilo e identidad marcadas e hizo crecer a muchos jovenes, tal vez el caso más rutilante sea el de Mateo Retegui.

MARIANO HERRÓN

De haber una renuncia del Negro, el reemplazante natural para un posible interinato sería Herrón. Hoy es el entrenador de Reserva, donde salió campeón de los dos últimos torneos, y tiene una gran relación con Juan Román Riquelme. En el pasado reciente también fue ayudante de Miguel Ángel Russo y de Sebastián Battaglia en Boca. Con ellos ganó la Superliga Argentina 2019, Copa Argentina 2019-2020, Copa de la Liga Profesional 2020 y 2022.