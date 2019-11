¿Qué busca Ancelotti con Lozano como delantero centro?

Ancelotti ha buscado evolucionar al delantero mexicano, colocándolo en un sitio desconocido para él.

La temporada 2019-20 ha representado una metamorfosis para Chucky Lozano. Primero abandonando el campeonato holandés y optando por llegar a y vestir la camiseta del , uno de los equipos más grandes del país de la bota y un reto que representaría el más ambicioso de su carrera.

El desafío no ha sido sencillo, pero no pudo haber elegido mejor maestro. El experimentado y multicampeón Carlo Ancelotti es el entrenador que apostó por él y lo convirtió en el fichaje más caro de la historia de los Gli Azzurri, aunque en sus primeras apariciones no ha rendido al nivel esperado, comenzando a levantar dudas sobre su contratación.

Y es que Hirving fue alejado de los extremos, donde sus compañeros titulares suelen ser José Callejón y Lorenzo Insigne, apostando Carletto por colocarlo como segundo delantero junto a Dries Mertens, posición en la que ha tenido una lenta adaptación, pues ejecuta un rol muy diferente al que solía mostrar en el o la Selección mexicana.

A continuación, en Goal explicamos qué busca Ancelotti al colocar a Chucky como centro delantero, ocasionando un cambio que podría darle muchos dividendos al Tricolor en próximos años.

DESEQUILIBRIO POR EL CENTRO

Al ser colocado por dentro, Ancelotti desea que reciba el balón y logre quitarse adversarios, ya sea con su explosividad o habilidad en el uno a uno. En el panorama ideal, sería el mexicano conduciendo en el centro del campo, generando ventajas para los extremos o pisando el área para terminar la jugada él mismo.

TIRAR DOS A UNO

Teniendo dos extremos tan desequilibrantes como Insigne y Callejón, es una gran ventaja para el Napoli que Chucky se tire a apoyarlos a alguna de las bandas, generando una interesante sociedad o incluso pudiendo salir con un regate o una pared. En el futbol actual, hacer apoyos dos a uno siempre será una clave para romper cualquier sistema.

TENER UN JUGADOR MÁS COMPLETO

Un prospecto tan interesante como Lozano no puede reducirse a un jugador de banda, pues cuenta con un destacado olfato goleador y la capacidad para decidir partidos difíciles. Ancelotti puede estar optando por un periodo de adaptación más lento, pero obteniendo un futbolista más completo que domine aspectos más complejos.