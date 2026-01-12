Burgos vs. Valencia, Copa del Rey: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Burgos recibe a Valencia este jueves 15 de enero a las 21:00 horas en el estadio El Plantío, por los octavos de final de la Copa del Rey 2025-2026.

Sigue aquí en directo el Burgos vs. Valencia de la Copa del Rey 2025-26

Los Burgaleses avanzaron a los octavos de final después de vencer por marcador de 3-1 a Getafe en la ronda de los 32 mejores, con un doblete de Iñigo Córdoba, junto a un gol de David González Ballesteros, en uno de los resultados más sorpresivos de la etapa anterior.

Por su parte, los Chés consiguieron su boleto a la fase de los 16 finalistas tras dejar en el camino por 2-0 a Sporting Gijón en los dieciseisavos de final, con anotaciones de Lucas Beltrán y Dani Raba.

Cómo ver Burgos vs Valencia, Copa del Rey 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Movistar+, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Flow Sports 2 (Argentina), Win Play (Colombia), ECDF Web/App (Ecuador), América Televisión (Perú-por confirmar), Flow (Uruguay) y Flow Eventos HD (Paraguay). Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN App y Fubo Sports, a falta de confirmación oficial.

Hora de inicio de Burgos vs Valencia

El partido se disputa este jueves 15 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio El Plantío.

México:14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Burgos

Los Burgaleses han conseguido avanzar por primera vez en su historia a los octavos de final de la Copa del Rey, tras quedarse en dieciseisavos de final en un par de ocasiones, incluido en 2023. El Burgos es uno de los candidatos al ascenso en LaLiga Hypermotion donde ocupan la octava posición, apenas dos puntos por detrás de la zona de playoff y seis atrás del subliderato que entrega un boleto directo a la Primera División.

Noticias del Valencia

Los Chés alcanzaron los cuartos de final la campaña pasada, donde fueron eliminados a manos de Barcelona (0-5). El Valencia cuenta con ocho títulos de Copa del Rey en sus vitrinas, el más reciente en 2019, mientras que disputaron la final en 2022. Los dirigidos por Carlos Coberán se encuentran en zona de descenso en LaLiga, a un punto de distancia del Mallorca en la lucha por la salvación tras la primera vuelta del campeonato, por lo que quizá el compromiso de copa no sea la prioridad, con e Getafe como su próximo rival el fin de semana, club que podría convertirse en rival directo en la batalla por el no descenso.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

