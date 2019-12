Buffon igualó a Del Piero como hombre récord de la Juventus

A los 41 años, Gianluigi Buffon demuestra su vigencia y nuevamente hace historia con la : con su presencia como titular este domingo frente al llegó a los 478 partidos en la para igualar a Alessandro Del Piero como hombre récord del club.

478 - Gianluigi Buffon reach today Alessandro Del Piero as the most present player in the history of Serie A with Juventus. Symbol. pic.twitter.com/xHLfAANJgw

El veterano arquero tiene la posibilidad de quedar en lo más alto de la lista si el miércoles sale a la cancha con la Vecchia Signora para visitar a , en el Luigi Ferraris, en la última jornada del año en el campeonato italiano. Buffon suma 18 temporadas defendiendo al Bianconeri. Su carrera empezó en , arribó al equipo en la 2001/02 y permaneció de manera ininterrumpida hasta la 2017/18, cuando se mudó a por una campaña. Ahora lo disfrutan nuevamente en Turín.

El artículo sigue a continuación

Cabe destacar que en la primera parte, la escuadra de Maurizio Sarri se fue el descanso con un 3-0 favorable, gracias a un doblete de Cristiano Ronaldo. La Vecchia Signora no convertía tres goles antes del entretiempo en un partido del Calcio desde febrero de 2018.

En aquella oportunidad, el equipo que dirigía Massimiliano Allegri aplastó a por 7-0 en el Allianz Stadium. El primer tiempo de ese partido había terminado 4-0 a favor de una Juve que retomó el liderato a la espera de lo que ocurra en el cruce del en el Stadio Artemio Franchi. El equipo de Alexis Sánchez buscará liderar en solitario cuando visite a la de Erick Pulgar.

3 - Juventus have scored three goals in a Serie A first half for the first time since February 2018. Tris. #JuveUdinese