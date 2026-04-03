Bruno: El regreso de Ronaldo al Manchester United me pone la piel de gallina

Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, expresó su gran alegría por poder revivir algunos recuerdos junto a su compatriota Cristiano Ronaldo, estrella del Al-Nassr.

Esto coincidió con la celebración de Bruno por igualar el récord de Ronaldo al ganar el premio al mejor jugador del mes de la Premier League por sexta vez.

El centrocampista de 31 años igualó el récord de Cristiano este viernes, tras recibir el premio de marzo, mes en el que marcó dos goles y dio cuatro asistencias, lo que contribuyó a afianzar a los «Diablos Rojos» en el tercer puesto de la clasificación.

Ronaldo había conseguido su sexto premio al mejor jugador del mes de la Premier League en abril de 2022, durante su segunda etapa en el club, que comenzó con su regreso de la Juventus el verano anterior.

En una entrevista para la web oficial del Manchester United, se le preguntó a Fernandes por los jugadores que considera sus referentes, a lo que respondió: «Cristiano es la respuesta más fácil para mí».

Bruno Fernandes añadió: «Es portugués, y todos los que pertenecen a la generación posterior al año 2000 —yo nací en 1994— lo admiraban y lo seguían desde esa edad en adelante».

El capitán del United continuó: «Ganó el Balón de Oro con el club, algo muy especial. Y todos los aficionados de aquí nunca olvidarán aquel día en que regresó contra el Newcastle».

Fernández siguió describiendo esos momentos: «Fue un día inolvidable; regresó, marcó dos goles y parecía que nunca se había ido. El ambiente en el estadio fue una locura ese día, y quizá fue el mejor que he vivido nunca».

Y concluyó: «El mero hecho del regreso de Cristiano, el ambiente que lo rodeó cuando saltó al campo y la forma en que se le presentó, todo eso todavía me pone la piel de gallina».

Cabe destacar que Ronaldo debutó en su segunda etapa con el Manchester United el 11 de septiembre de 2021, donde marcó los dos primeros goles de su equipo en el partido que terminó con una victoria por 4-1 sobre el Newcastle en la Premier League.



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