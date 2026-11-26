Cómo ver el Brest-Paris FC con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede ayudarte.

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Previa del partido

Ligue 1 - Jornada 12 27 nov 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

El Brest recibe al Paris FC en el Stade Francis Le Ble en un duelo de la Ligue 1 entre dos equipos que atraviesan un buen momento.

El equipo de Julien Lachuer llega tras ganar tres de sus últimos cinco partidos de liga. El más reciente fue una victoria por 0-1 a domicilio ante el Estrasburgo el 21 de noviembre, que amplió a tres su racha de triunfos consecutivos sin encajar goles.

El Brest ocupa la sexta posición y se ha mostrado organizado en defensa. A principios de este mes ganó por 2-0 tanto al Lyon como al Lorient.

El Paris FC llega en un momento aún mejor. El equipo de Liam Rosenior es segundo en la Ligue 1 tras imponerse por 4-0 al Angers en casa el 22 de noviembre.

Antes de ese resultado había ganado al Auxerre a domicilio y al Mónaco en casa, por lo que suma tres victorias seguidas. También ha marcado con facilidad, como en el triunfo por 4-3 ante el Rennes en octubre.

El Paris FC venció por 4-0 al Brest en el último enfrentamiento entre ambos, disputado en mayo, lo que añade un aliciente para los locales. A continuación, te contamos todo lo necesario para seguir el partido.

Por ahora no hay información oficial sobre la retransmisión del Brest-Paris FC. Los detalles del canal de televisión y del streaming se añadirán cuando se confirmen los titulares de los derechos.

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