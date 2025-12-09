Borussia Dortmund vs. Bodö/Glimt, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Para el Borussia Dortmund, la acción continúa el miércoles 10 de diciembre con la jornada 6 en la fase de grupos de la Champions League. Después de regresar a la senda del éxito contra el Athletic Bilbao, ahora buscan otra victoria en casa contra el Bodö/Glimt. El partido comenzará a las 21:0 horas, tiempo de España, en el Signal Iduna Park de Dortmund.

Sigue aquí en directo el partido Borussia Dortmund vs Bodö/Glimt de la Champions League

Cómo ver Borussia Dortmund vs. Bodö/Glimt, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones y M+ Liga de Campeones 9, mientras que en México se podrá seguir por Fox y Fox One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 4 y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ViX Premium.

En el más reciente partido de liga contra el TSG 1899 Hoffenheim, el Borussia Dortmund logró una victoria de 2:0, lo cual representa para el entrenador Niko Kovač un paso de vuelta a la senda del éxito, después de que el club fue eliminado previamente en la copa.

Con la vista puesta en el partido contra Bodö/Glimt, Dortmund confía en su fortaleza como local en la Champions League y busca consolidarse en el campo superior del grupo con otra victoria.

El FK Bodø/Glimt ha demostrado nuevamente en esta temporada un excelente desempeño en la liga nacional — el equipo finalizó la temporada de la Eliteserien noruega en el segundo lugar.

A nivel internacional, el club hizo ruido la pasada temporada: Bodø/Glimt alcanzó, como el primer equipo noruego en la historia, las semifinales de una gran competición continental, después de vencer en los cuartos de final al club italiano Lazio Roma.

Antes del duelo con Dortmund, el entrenador Kjetil Knutsen enfatiza que su equipo se apoyará consistentemente en su estilo de juego ofensivo — aunque Bodø/Glimt tradicionalmente actúa con más cautela cuando juega fuera de casa. No considera el estancamiento como una opción.

El partido se disputa este miércoles 10 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Signal Iduna Park.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

