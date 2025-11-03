+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Bodo vs. Mónaco, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre Bodo y Mónaco, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Bodo recibe al Mónaco este martes 4 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) en el Estadio Aspmyra dentro de la actividad de la jornada 4 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026.

Sigue aquí en directo el partido Bodo vs Mónaco de la UEFA Champions League 2025-26

El conjunto de la Horda Amarilla espera hacerse fuerte en casa para poder sacar los tres puntos, lo que significaría su primera victoria de su historia en esta instancia.

Los del Principado por su parte, cayeron el fin de semana en casa contra el París SC y se quedaron estancados en la quinta posición de la Ligue One con 20 puntos, a cuatro unidades del PSG.

En GOAL te ofrecemos todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Bodo vs Mónaco, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaM+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 8, Movistar+ Plus, Orange Fútbol 1
SudaméricaDisney+ Premium 
MéxicoHBO MAX
Estados UnidosParamount+, Vix Premium

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 8, Movistar+ Plus y Orange Fútbol 1, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y ViX Premium.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Bodo vs. Mónaco

El partido se disputa este martes 4 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el Tottengam Stadium.

  • México:14:00 horas
  • Argentina:17:00 horas
  • Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Bodoe/Glimt contra Mónaco alineaciones

Bodoe/Glimt

4-3-3

N. Haikin
O. Bjoertuft
F. Bjoerkan
Brede Moe
F. Sjoevold
P. Berg
S. Fet
H. Evjen
J. Hauge
K. Hoegh
S. Auklend
P. Koehn
T. Kehrer
M. Salisu
C. Henrique
M. Coulibaly
T. Minamino
A. Golovin
J. Teze
K. Ouattara
F. Balogun
M. Akliouche

  • K. Knutsen

  Manager: Sébastien Pocognoli

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Bodo 

El equipo del Círculo Polar Ártico fue el 'caballo negro' de la edición pasada de la UEFA Europa League, donde se coló hasta las semifinales, por lo que intentará una vez más, dar la sorpresa, ahora en el torneo más importante a nivel europeo.

Noticias del Mónaco

El Mónaco por su parte, seguirá sin poder contar con Paul Pogba, el cual fue anunciado como su refuerzo estelar para le presente temporada, debido a que presenta un esguince en el tobillo.

Cómo llegan al partido

-Formulario

Gol marcado (encajado)
13/10
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
5/5

-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/5
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles

