Liga de Campeones
team-logoBodoe/Glimt
Aspmyra Stadion
team-logoJuventus
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Bodo/Glimt vs. Juventus, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre Bodo/Glimt y Juventus, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Bodo/Glimt recibe a Juventus este martes 25 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Aspmyra, por la quinta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Bodo/Glimt vs. Juventus de la Champions League 2025-26

El Rayo llega al compromiso después de perder por marcador de 0-1 a manos de Mónaco en la fecha cuatro, con tarjeta roja incluida para Jostein Gundersen. El equipo dirigido por Kjetil Knutsen es vigésimo noveno en la clasificación con dos puntos.

Por su parte, la Vecchia Signora empató por 1-1 frente a Sporting Lisboa en su más reciente partido en el certamen continental, con anotación de Dusan Vlahovic. El cuadro a cargo de Luciano Spalletti es vigésimo sexto en la tabla con tres unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Bodo/Glimt vs Juventus, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaM+ Liga de Campeones 4, M+ Liga de Campeones 7
SudaméricaESPN 2 (Argentina), ESPN 5 (resto de Sudamérica), Disney+ Premium
MéxicoHBO MAX
Estados UnidosParamount+, ViX

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4 y M+ Liga de Campeones 7, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2, ESPN 5 y Disney+ Premium, de acuerdo al país. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y ViX.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Bodo/Glimt vs Juventus

El partido se disputa este martes 25 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Aspmyra.

  • México:14:00 horas
  • Argentina:17:00 horas
  • Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Bodoe/Glimt contra Juventus alineaciones

Bodoe/GlimtHome team crest

4-3-3

Formación

3-4-2-1

Home team crestJUV
12
N. Haikin
20
F. Sjoevold
5
H. Aleesami
15
F. Bjoerkan
4
O. Bjoertuft
19
S. Fet
7
C
P. Berg
26
H. Evjen
25
I. Maeaettae
9
K. Hoegh
11
O. Blomberg
1
M. Perin
6
L. Kelly
8
T. Koopmeiners
15
P. Kalulu
5
C
M. Locatelli
7
C. Conceicao
27
A. Cambiaso
17
V. Adzic
21
F. Miretti
22
W. McKennie
20
I. Openda

3-4-2-1

JUVAway team crest

BOD
-Alineación

Suplentes

Manager

  • K. Knutsen

JUV
-Alineación

Suplentes

Manager

  • L. Spalletti

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Bodo/Glimt

El Rayo busca acercarse a la zona de play-off, pero al mismo tiempo, tienen un fin de semana clave a nivel nacional, con el cierre de la Eliteserien, donde están a un punto de distancia del líder en la lucha por el título.

Noticias de la Juventus

La Vecchia Signora viene de un incómodo momento durante el fin de semana, después de cantos racistas contra Dusan Vlahovic en el duelo frente a la Fiorentina, mismos que obligaron al árbitro a detener el compromiso por un momento.

Cómo llegan al partido

BOD
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

JUV
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/4
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles

