Liga Profesional
team-logoBoca Juniors
team-logoArgentinos Juniors
Mira el partido (Sudamérica y México)Mira el partido (España)
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Boca Juniors vs. Argentinos Juniors, Torneo Clausura 2025: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido del Torneo Clausura 2025 entre Boca Juniors y Argentinos Juniors, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Boca Juniors recibe a Argentinos Juniors este domingo 30 de noviembre a las 18:30 horas en el estadio de la Bombonera, por los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2025.

Sigue aquí en directo el Boca Juniors vs. Argentinos Juniors del Torneo Clausura 2025

El Xeneize avanzó a los cuartos de final después de vencer por marcador de 2-0 a Talleres en los octavos de final, con un doblete de Miguel Merentiel.

Por su parte, el Bicho dejó en el camino por 2-0 a Vélez en la ronda de los 16 mejores, con un par de anotaciones de Hernán López Muñoz.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Boca Juniors vs Argentinos Juniors, Torneo Apertura 2025: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaM+ Liga de Campeones, Movistar+ Lite, M+ Vamos, M+ #Vamos Bar, Fanatiz
SudaméricaTNT Sports Premium y ESPN Premium (Argentina), ESPN y Disney+ (resto de Sudamérica)
MéxicoDisney+, Fanatiz
Estados UnidosTyC Sports Internacional, Fanatiz

El partido estará disponible en España por M+ Liga de Campeones, Movistar+ Lite, M+ Vamos, M+ #Vamos Bar y Fanatiz, mientras que en México se podrá seguir por Disney+ y Fanatiz. 

En Argentina la transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium y ESPN Premium, con ESPN y Disney+ como opciones para el resto de Sudamérica. Finalmente, en Estados Unidos será televisado a través de TyC Sports Internacional y Fanatiz.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Boca Juniors vs Argentinos Juniors

crest
Liga Profesional - Apertura Playoff

El partido se disputa este domingo 30 de noviembre a las 18:30 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio de la Bombonera.

  • México:15:30 horas
  • Estados Unidos:16:30 horas (tiempo del este)
  • España:22:30 horas

Noticias del equipo y escuadras

Boca Juniors contra Argentinos Juniors alineaciones

Boca JuniorsHome team crest

4-4-2

Formación

4-3-3

Home team crestJUN
25
A. Marchesin
23
L. Blanco
32
A. Costa
40
L. Di Lollo
24
J. Barinaga
7
E. Zeballos
8
C. Palacios
5
L. Paredes
43
M. Delgado
9
M. Gimenez
16
M. Merentiel
12
G. Siri Payer
22
L. Lozano
16
F. Alvarez
4
E. Godoy
20
S. Prieto
10
A. Lescano
24
F. Fattori
11
N. Oroz
47
D. Porcel
27
T. Molina
23
H. Lopez

4-3-3

JUNAway team crest

BOC
-Alineación

Suplentes

Manager

  • C. Ubeda

JUN
-Alineación

Suplentes

Manager

  • N. Diez

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias de Boca Juniors

Con el boleto confirmado para la Copa Libertadores 2026, comienzan a sonar los rumores y uno de los futbolistas que supuestamente están en el radar de Juan Román Riquelme es el mediocampista italiano, Marco Verratti, quien sería un verdadero bombazo.

Noticias de Argentinos Juniors

El Bicho se quedó con las ganas de levantar un trofeo hace unas semanas, cuando cayó en la final de la Copa Argentina. Argentinos Juniors no gana un título de liga desde 2010.

Cómo llegan al partido

BOC
-Formulario

Gol marcado (encajado)
11/2
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

JUN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/5
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de Enfrentamientos Directos

BOC

Últimos partidos

JUN

2

Victorias

2

Empates

1

Victoria

2

Goles marcados

2
Partidos de más de 2.5 goles
0/5
Ambos equipos anotaron
0/5

Clasificación

Enlaces útiles

