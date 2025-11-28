Boca Juniors vs. Argentinos Juniors, Torneo Clausura 2025: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Boca Juniors recibe a Argentinos Juniors este domingo 30 de noviembre a las 18:30 horas en el estadio de la Bombonera, por los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2025.

Sigue aquí en directo el Boca Juniors vs. Argentinos Juniors del Torneo Clausura 2025

El Xeneize avanzó a los cuartos de final después de vencer por marcador de 2-0 a Talleres en los octavos de final, con un doblete de Miguel Merentiel.

Por su parte, el Bicho dejó en el camino por 2-0 a Vélez en la ronda de los 16 mejores, con un par de anotaciones de Hernán López Muñoz.

Cómo ver Boca Juniors vs Argentinos Juniors, Torneo Apertura 2025: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ Liga de Campeones, Movistar+ Lite, M+ Vamos, M+ #Vamos Bar, Fanatiz Sudamérica TNT Sports Premium y ESPN Premium (Argentina), ESPN y Disney+ (resto de Sudamérica) México Disney+, Fanatiz Estados Unidos TyC Sports Internacional, Fanatiz

El partido estará disponible en España por M+ Liga de Campeones, Movistar+ Lite, M+ Vamos, M+ #Vamos Bar y Fanatiz, mientras que en México se podrá seguir por Disney+ y Fanatiz.

En Argentina la transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium y ESPN Premium, con ESPN y Disney+ como opciones para el resto de Sudamérica. Finalmente, en Estados Unidos será televisado a través de TyC Sports Internacional y Fanatiz.

Hora de inicio de Boca Juniors vs Argentinos Juniors

El partido se disputa este domingo 30 de noviembre a las 18:30 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio de la Bombonera.

México:15:30 horas

Estados Unidos:16:30 horas (tiempo del este)

España:22:30 horas

Noticias del equipo y escuadras

Noticias de Boca Juniors

Con el boleto confirmado para la Copa Libertadores 2026, comienzan a sonar los rumores y uno de los futbolistas que supuestamente están en el radar de Juan Román Riquelme es el mediocampista italiano, Marco Verratti, quien sería un verdadero bombazo.

Noticias de Argentinos Juniors

El Bicho se quedó con las ganas de levantar un trofeo hace unas semanas, cuando cayó en la final de la Copa Argentina. Argentinos Juniors no gana un título de liga desde 2010.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

