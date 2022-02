Por Jorge C. Picón - Benzema estará en París. El jugador ha decidido, con el consejo del cuerpo médico, aumentar las horas de trabajo y las sesiones de fisioterapia con la idea de llegar en la mejor forma posible al decisivo duelo contra el PSG del próximo martes (21:00). Por ello, ha llegado a primera hora de la mañana a Valdebebas donde ha trabajado tanto en el interior como en el exterior de las instalaciones, a pesar de que el entrenamiento estaba programado para las 16:00. Las sensaciones han sido buenas y Ancelotti ha confirmado antes de la sesión, en el Golazo de Gol, que el delantero jugará en el Parque de los Príncipes.

La duda está ahora en cómo llegará para ese partido. La lesión en el bíceps femoral de la que se está recuperando lo ha dejado KO las últimas tres semanas. Llegará a París, además, sin haber jugado un solo partido previo, ya que la idea es que mañana no esté contra el Villarreal. No se quiere arriesgar lo más mínimo, pero esto puede ser un arma de doble filo más adelante. Lo normal sería que no pudiese completar los 90 minutos aunque, como ya informó Goal, será el propio jugador quien se mida y decida si está para completar el partido

Por el contrario, Mendy sí estará preparado y podría jugar contra el Submarino Amarillo mañana. El francés es otra pieza fundamental para el cuerpo técnico ya que, contra el PSG, tendrá la difícil tarea de enfrentarse a Messi en su lateral izquierdo. Si a esto le sumamos que Mariano también se encuentra en la fase final de su recuperación, Ancelotti podría ir al partido de Champions con toda su plantilla disponible.