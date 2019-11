Barras de Colo Colo y Universidad de Chile amenazan con boicotear la reanudación del Campeonato Nacional

Desde la Garra Blanca y Los de Abajo hicieron un llamado a que no se lleven a cabo los duelos ante Coquimbo Unido y Huachipato, respectivamente.

El fútbol chileno estuvo en pausa durante un mes debido al estallido social en el país, y luego de reiterados intentos por parte de la ANFP para que la actividad retomara su curso normal, la acción en el Campeonato Nacional finalmente se reanudará este viernes.

Sin embargo, las barras de y Universidad de anunciaron su negativa a que se realicen los partidos que animarán sus clubes ante Coquimbo Unido y Huachipato, respectivamente. La Garra Blanca exigió, mediante un comunicado, que no se juegue el duelo de este sábado en el Estadio Monumental.

"No podemos hacernos los ciegos ante tanta desigualdad e injusticias. No fuimos, ni nunca seremos sus titeres. Si bien vivimos por estos colores, tenemos un compromiso esencial con lo que somos dentro de esta sociedad. Este sábado en el Monumental NO SE JUEGA!! Esta cancha está mas que dispareja, entre los dueños de este país y el pueblo. Colocolinos, nuestra dignidad debemos seguir defendiéndola en la calle", escribieron los hinchas del Cacique.

Mientras que la barra Los de Abajo hizo un llamado a no asistir al duelo de este domingo en el CAP Acero. "No taparán 30 años con 90 minutos. Los De Abajo somos el pueblo y queremos ser escuchados, paguen por los asesinatos. Pedimos a todo el pueblo azul no asistir al partido. Rechazamos tajantemente que se reanude el campeonato, nos sacan los ojos y quieren que vayamos a ver fútbol", señala la fanaticada azul. Incluso la hinchada del conjunto "acerero" amenazó con boicotear el compromiso.

Al respecto, el director deportivo de los albos, Marcelo Espina, afirmó en conferencia de prensa que “las medidas de seguridad que nos han solicitado van a estar a disposición de nuestra gente. Llamamos a que se pueda jugar en paz y repudiamos todo acto de violencia". El ex-volante agregó que “está claro que queremos volver a la actividad, pero no vamos a arriesgar absolutamente nada. Los jugadores tienen que estar absolutamente tranquilos".

Marcelo Espina: "Está claro que queremos volver a la actividad, pero no vamos a arriesgar absolutamente nada. Ellos (jugadores) tienen que estar absolutamente tranquilos" — Colo-Colo (@ColoColo) November 20, 2019

Finalmente, se refirió a las supuestas amenazas que han recibido los jugadores. "Las redes sociales hay que tomarlas con pinzas, uno no sabe cuánto hay de verdad o cuánto de mentira, hay mucho anonimato. Estamos atentos a todo eso, preocupados de la seguridad de todos, lo estamos manejando... Yo pido que nos cuidemos entre todos", cerró.