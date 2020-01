Barcelona: Hasta en Arabia Saudí cuestionan a Valverde

El técnico queda muy tocado tras la eliminación en la Supercopa y por la forma en la que se produjo.

El ganó el pasado 28 de abril pero desde entonces el proyecto culé no levanta cabeza y ha ido acumulando malos momentos que han dejado cada vez más señalado y cuestionado a su entrenador Ernesto Valverde, del que una parte de los aficionados, especialmente en las redes sociales, empieza a perder la destitución.

Valverde: "¿Si me siento cuestionado? Supongo que se hablará de mí"

El calvario de Valverde comenzó en Anfiled el 7 de mayo cuando el le levantó un 3-0 en las semifinales de la y el 4-0 dejó a los blaugranas fuera de la final del torneo continental. 18 días después, el Barça tenía la posibilidad de al menos completar un doblete pero también cayó en la final de la ante el con toda justicia y a pesar de que partía como favorito.

Con la llegada de la nueva temporada, los problemas no han mejorado y Valverde ha tenido problemas para acoplar a Griezmann en ataque con Messi y Luis Suárez. El Barça ha sido demasiado irregular y ahora mismo no es favorito para LaLiga, ya que tiene los mismos 40 puntos que el pero dejó malas sensaciones que empató 0-0 en el Camp Nou pero en el que los merengues fueron superiores.

El artículo sigue a continuación

La Supercopa de ha supuesto el enésimo desencanto para el aficionado del Barcelona. Los culés ganaban 2-1 la semifinal ante el a falta de 10 minutos para el final pero en la recta final el equipo de Simeone le dio la vuelta al partido para incredulidad del técnic extremeño. Antes, Valverde había tenido que escuchar y ver como los aficionados del Barcelona en Arabia Saudí pedían su salida con el hastag #ValverdeOut.

El nombre del técnico se convirtió en tendencia en twitter y él mientras prefería no entrar a valorar su futuro en rueda de prensa. "Los entrenadores nos movemos siempre con la idea de trabajar y darlo todo en cada partido, sabemos como es el fútbol y que siempre hay inestabilidad permanente cuando no hay resultados o cuando pierdes, como ha sucedido, supongo que se hablará de esto y de otras cosas porque es inevitable pero yo me dedico a lo mío". Ahora sólo queda por saber si la junta del Barcelona se moja más o menos con su futuro en la junta del próximo lunes.