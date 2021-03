Baños: "Giovani no es una decepción, se analizará"

El nacido en Monterrey no ha tenido la regularidad esperada con el equipo dirigido por Santiago Solari y se evalúa su futuro.

Para la directiva del América, Giovani dos Santos no ha desilusionado, aunque también han puesto en manos de Santiago Solari y cuerpo técnico su futuro en Coapa.

Desde su llegada a Coapa tras haber quedado libre luego de jugar con el LA Galaxy de la MLS, Gio vino de más a menos e incluso no ha podido convencer para tener mayor regularidad.

“No es una decepción, se analizará y tomaremos la mejor decisión, lo veo trabajando como nunca, ha trabajado y está metido como nunca se ha visto”, dijo el presidente Santiago Baños en conferencia de prensa.

Incluso Dos Santos Ramírez se ha visto afectado por las lesiones, la más reciente en un Clásico Nacional donde una entrada de Antonio ‘Pollo’ Briseño lo mandó al quirófano.

“Ha tenido mala suerte de no tener esa regularidad que necesita para mostrar su calidad, no ha podido consolidarse en un tema semana a semana por las lesiones. Ha tenido una mala suerte, me da tristeza porque lo veo comprometido, por cuestiones externas a él no ha tenido esa regularidad y mostrar la calidad que tiene”, mencionó.

Incluso Baños le puso fecha a la determinación que se tomará al interior de la institución y que podría llevar a la renovación de Gio o su salida del equipo.

“Lo hemos platicado, termina contrato en verano, la semana que entra nos sentaremos a hacer un análisis profundo de lo que piensan sobre posibles llegadas y salidas. Tendremos tiempo la semana que entra para platicar, poner las ideas en orden, ver qué se necesita y cuáles serían las salidas”, sentenció.