Bale regresa a una convocatoria y Hazard tendrá que esperar

El galés, en pleno ojo del huracán, regresa a la lista para el choque ante el Osasuna y el belga vuelve a quedarse fuera

Gareth Bale vuelve a la lista del . El jugador galés, después de que Zidane volviera a defenderle a capa y espada en rueda de prensa, regresa a la convocatoria del equipo blanco para el partido ante el , que se disputará en El Sadar.

Zidane cuenta con Bale y dice que le duelen las críticas a Marcelo

Tras perderse los últimos encuentros, y estando en el ojo del huracán después de marcharse antes de que se acabase el partido de Copa en el que el cuadro blanco cayó eliminado ante la , Zidane le defendió de forma intensa y en la lista está el resultado.

Por su parte, Eden Hazard sigue sin entrar en la convocatoria merengue. El belga, que lleva sin jugar desde el 5 de diciembre, ya se ha perdido 16 encuentros por una fisura fina en el pie y se esperaba que regresase ante el .

Sin embargo, el técnico galo no quiere correr riesgos con su estrella, y a pesar de que el ex del ya se entrena con el resto de sus compañeros, no viajará a Pamplona, por lo que tiene que esperar para volver a los terrenos de juego.

De esta forma, la convocatoria queda compuesta de la siguiente forma:

Porteros: Courtois, Areola, Altube.

Defensas: Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Mendy.

Centrocampistas: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco.

Delanteros: Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Jovic, Vinicius.