Copa del Mundo - Clasificación UEFA
team-logoAustria
Ernst Happel Stadion
team-logoBosnia and Herzegovina
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Austria vs. Bosnia y Herzegovina, Eliminatorias UEFA al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de las Eliminatorias de la UEFA al Mundial 2026 entre Austria y Bosnia y Herzegovina, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Austria recibe a Bosnia y Herzegovina este martes 18 de noviembre a las 20:45 horas (España) en el estadio Ernst Happel, por la décima jornada del Grupo H de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026.

Sigue aquí en directo el Austria vs. Bosnia y Herzegovina de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026

El Wunderteam llega al compromiso después de vencer por marcador de 2-0 a Chipre en la fecha nueve, con un doblete de Marko Arnautovic. El equipo dirigido por Ralf Rangnick es líder en el Grupo H con 18 puntos, por lo que le basta un empate para asegurar su lugar en el Mundial.

Por su parte, los Dragones derrotaron por 3-1 a Rumania en su más reciente partido de la eliminatoria, con anotaciones de Edin Dzeko, Esmir Bajraktarevic y Haris Tabakovic. El cuadro a cargo de Sergej Barbarez es segundo en la tabla con 16 unidades, por lo que necesita un triunfo para robarse el boleto directo a la Copa del Mundo, aunque ya tiene el repechaje asegurado.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Austria vs Bosnia y Herzegovina, Eliminatorias UEFA al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaUEFA TV
SudaméricaDisney+ Premium
MéxicoSky Sports
Estados UnidosViX, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de UEFA TV, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ViX y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Hora de inicio de Austria vs Bosnia y Herzegovina

crest
Copa del Mundo - Clasificación UEFA - Grupo H
Ernst Happel Stadion

El partido se disputa este martes 18 de noviembre a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Ernst Happel.

  • México:13:45 horas
  • Argentina:16:45 horas
  • Estados Unidos:14:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Austria contra Bosnia and Herzegovina alineaciones

AustriaHome team crest

4-2-3-1

Formación

4-4-2

Home team crestBIH
1
A. Schlager
3
K. Danso
15
P. Lienhart
16
P. Mwene
20
K. Laimer
21
P. Wimmer
19
C. Baumgartner
4
X. Schlager
6
N. Seiwald
9
M. Sabitzer
7
M. Arnautovic
1
N. Vasilj
23
A. Malic
4
T. Muharemovic
3
D. Hadzikadunic
18
E. Karic
14
I. Sunjic
20
E. Bajraktarevic
15
A. Memic
6
B. Tahirovic
10
H. Tabakovic
11
E. Dzeko

4-4-2

BIHAway team crest

AUT
-Alineación

Suplentes

Manager

  • R. Rangnick

BIH
-Alineación

Suplentes

Manager

  • S. Barbarez

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias de la Selección de Austria

El Wunderteam aspira a un regreso triunfal a la Copa del Mundo, con su última presentación en 1998.

Noticias de la Selección de Bosnia y Herzegovina

Los Dragones debutaron en mundiales en 2014, pero no han regresado al escenario más grande desde entonces, sueño que ahora tienen a su alcance.

Cómo llegan al partido

AUT
-Formulario

Gol marcado (encajado)
15/2
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
1/5

BIH
-Formulario

Gol marcado (encajado)
16/6
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Historial de Enfrentamientos Directos

AUT

Últimos partidos

BIH

2

Victorias

2

Empates

1

Victoria

5

Goles marcados

3
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Clasificación

Enlaces útiles

