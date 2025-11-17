Austria vs. Bosnia y Herzegovina, Eliminatorias UEFA al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Austria recibe a Bosnia y Herzegovina este martes 18 de noviembre a las 20:45 horas (España) en el estadio Ernst Happel, por la décima jornada del Grupo H de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026.

Sigue aquí en directo el Austria vs. Bosnia y Herzegovina de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026

El Wunderteam llega al compromiso después de vencer por marcador de 2-0 a Chipre en la fecha nueve, con un doblete de Marko Arnautovic. El equipo dirigido por Ralf Rangnick es líder en el Grupo H con 18 puntos, por lo que le basta un empate para asegurar su lugar en el Mundial.

Por su parte, los Dragones derrotaron por 3-1 a Rumania en su más reciente partido de la eliminatoria, con anotaciones de Edin Dzeko, Esmir Bajraktarevic y Haris Tabakovic. El cuadro a cargo de Sergej Barbarez es segundo en la tabla con 16 unidades, por lo que necesita un triunfo para robarse el boleto directo a la Copa del Mundo, aunque ya tiene el repechaje asegurado.

Cómo ver Austria vs Bosnia y Herzegovina, Eliminatorias UEFA al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España UEFA TV Sudamérica Disney+ Premium México Sky Sports Estados Unidos ViX, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de UEFA TV, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ViX y Fubo Sports.

Hora de inicio de Austria vs Bosnia y Herzegovina

Copa del Mundo - Clasificación UEFA - Grupo H Ernst Happel Stadion

El partido se disputa este martes 18 de noviembre a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Ernst Happel.

México: 13:45 horas

13:45 horas Argentina: 16:45 horas

16:45 horas Estados Unidos:14:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de la Selección de Austria

El Wunderteam aspira a un regreso triunfal a la Copa del Mundo, con su última presentación en 1998.

Noticias de la Selección de Bosnia y Herzegovina

Los Dragones debutaron en mundiales en 2014, pero no han regresado al escenario más grande desde entonces, sueño que ahora tienen a su alcance.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

