Atlético Nacional no levanta en Liga: dura derrota en casa ante Junior

El Verdolaga sigue dentro de los ocho, pero también dejando escapar puntos valiosos en casa.

Mejoró en la actitud y fútbol respecto a la floja presentación ante Patronato, sí. Tuvo un buen remate de primer tiempo en el que mereció irse en ventaja, sí. El gol rival vino por un error individual de Gómez, sí. Tuvo en Tatay el empate para al menos salvar el punto, sí. Pero Atlético Nacional perdió y sin duda es un golpe preocupante por el momento y por lo que viene ante América.

Dos factores principales llevaron a la derrota: del equipo, tanto en el primer como en el segundo tiempo se demoró mucho en encontrar la vía al área de Martínez y del técnico, que se demoró mucho en plantear cambios y soluciones a un planteamiento que se disuelve con facilidad cuando el rival lo espera, incluso si no es encerrado en su área.

La tribuna, inconforme, reprochó la salida de Dorlan Pabón pues era de los pocos que propuso, intentó y buscó arriba aunque no estuvo en su noche más precisa; rechifló a Candelo por su bajo nivel y mezcló aplausos con rechiflas para Duque, quién no tuvo mayor trascendencia.

Nacional no levanta en Liga: tres partidos sin victoria, más allá del empate en el clásico en inferioridad numérica. El quinto puesto en la tabla no oculta la irregularidad del semestre, así como el triunfo en Libertadores no oculta que el presente sigue siendo de más dudas que certezas.