Atlético de Madrid vs. Unión Saint-Gilloise, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Atlético de Madrid recibe a Unión Saint-Gilloise este martes 4 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Metropolitano, por la cuarta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Atlético de Madrid vs. Unión Saint-Gilloise de la Champions League 2025-26

Los Colchoneros llegan al compromiso después de perder por marcador de 0-4 a manos de Arsenal en la fecha 3. El equipo dirigido por Diego Simeone es décimo noveno en la clasificación con tres puntos.

Por su parte, la Vieja Dama cayó por 0-4 frente a Inter de Milán en su más reciente partido de liga. El cuadro a cargo de David Hubert es vigésimo cuarto en la tabla con tres unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Atlético de Madrid vs Unión Saint-Gilloise, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ Liga de Campeones 2 Sudamérica ESPN 2 (Argentina), ESPN 5 (resto de Sudamérica), Disney+ Premium México Space, HBO MAX Estados Unidos Paramount+

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 2, mientras que en México se podrá seguir por Space y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2, ESPN 5 y Disney+ Premium, de acuerdo al país. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Atlético de Madrid vs Unión Saint-Gilloise

Liga de Campeones - Champions League Riyadh Air Metropolitano

El partido se disputa este martes 4 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Metropolitano.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Lesiones y jugadores suspendidos

Noticias del Atlético de Madrid

El "Cholo" Simeone habló de la importancia del partido en conferencia de prensa.

"Estamos en un lugar exponencial donde sólo vale ganar. Y, a partir de ganar, tienes más razones o menos. Después, la crítica existirá siempre y es parte de todo lo que envuelve el lugar cual tenemos. El equipo siempre lo he visto en la búsqueda que vamos avanzando. Creo que tenemos mucho margen de mejora y cuanto más rápido se adapten todos los que han llegado seguiremos evolucionando para mejor.

Nosotros tenemos la necesidad de puntos en el lugar que estamos en Champions y eso solo de por sí te genera el compromiso y la responsabilidad del partido que tenemos. Nos vamos a encontrar un equipo que busca aprovechar su velocidad, estando cerrado y saliendo con sus carrileros, que son veloces, para intentar comprometer el partido, expresó el técnico argentino.

Noticias del Unión Saint-Gilloise

La Vieja Dama es actualmente líder de la Belgian Pro League, donde buscan el bicampeonato. Desde la temporada de 2021-22 suman un título y dos subcampeonatos, en un importante resurgimiento de un club que sumó 11 campeonatos y múltiples segundos lugares entre 1903 y 1935.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

