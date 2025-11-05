Atlético de Madrid vs. Levante, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Atlético de Madrid recibe a Levante este sábado 8 de noviembre a las 18:30 horas en el estadio Metropolitano, por la décima segunda jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el Atlético de Madrid vs. Levante de LaLiga 2025-26

Los Colchoneros llegan al compromiso después de vencer por marcador de 3-0 a Sevilla en la fecha 11, con goles de Julián Álvarez, Thiago Almada y Antoine Griezmann. El equipo dirigido por Diego Simeone es cuarto en la clasificación con 22 puntos.

Por su parte, los Granotas perdieron por 1-2 a manos de Celta de Vigo en su más reciente partido de liga, a pesar de la anotación de Kervin Arriaga, además de una tarjeta roja para Unai Vencedor. El cuadro a cargo de Julián Calero es décimo sexto en la tabla con nueve unidades.

Cómo ver Atlético de Madrid vs Levante, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ LaLiga, M+ LaLiga HDR, LaLiga TV Bar Sudamérica DSports, DGO México Sky Sports Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, M+ LaLiga HDR y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports y DGO. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN+ Plus y Fubo Sports.

Hora de inicio de Atlético de Madrid vs Levante

Primera División - Primera División Riyadh Air Metropolitano

El partido se disputa este sábado 8 de noviembre a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Metropolitano.

México:11:30 horas

Argentina: 14:30 horas

14:30 horas Estados Unidos:12:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Atlético de Madrid

Los Colchoneros vienen de un valioso triunfo en la Champions League por marcador de 3-1 sobre el Unión Saint-Gilloise, en el que Julián Álvarez aportó con la primera anotación del compromiso.

Noticias del Levante

Los Granotas tendrán una baja sensible tras la lesión muscular de Carlos Espí, quien se une a otros compañeros en la enfermería.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

