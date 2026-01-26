Atlético de Madrid vs. Bodo/Glimt, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Atlético de Madrid recibe a Bodo/Glimt este miércoles 28 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) en el estadio Metropolitano, por la octava y última jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Atlético de Madrid vs. Bodo/Glimt de la Champions League 2025-26

Los Colchoneros llegan al compromiso después de empatar por marcador de 1-1 frente a Galatasaray en la fecha 7, con gol de Giuliano Simeone. El equipo dirigido por Diego Simeone es décimo segundo en la clasificación con 13 puntos, con buenas posibilidades de aspirar al top 8 con una victoria, además de una combinación de resultados favorables.

Por su parte, el Rayo venció por 3-1 a Manchester City en su más reciente partido en el certamen continental, con un doblete de Kasper Hogh, junto a una anotación de Jens Petter Hauge. El cuadro a cargo de Kjetil Knutsen es vigésimo octavo en la tabla con seis unidades, con pocas opciones de aspirar al playoff, para lo que de inicio necesitan un triunfo.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver, incluidos los detalles de TV, transmisión y más.

Cómo ver Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 3 y M+ Liga de Campeones 6, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 3 y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ViX Premium, con Disney+ como la opción para Centroamérica.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt

Liga de Campeones - Champions League Riyadh Air Metropolitano

El partido se disputa este miércoles 28 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Metropolitano.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 77 M. Bro

Noticias del equipo Atlético de Madrid

Los Colchoneros tuvieron un exitoso fin de semana con una victoria por 3-0 sobre Mallorca en LaLiga, gracias a los tantos de Alexander Sorloth y Thiago Almada, además de un tanto en propia puerta de David López.

Noticias del equipo Bodo/Glimt

El Rayo se encuentra en una situación extraña en el cierre de la Champions League, ya que han estado en pretemporada desde el inicio del mes, aunque no los detuvo en su hazaña frente al Manchester City. El Bodo quedó subcampeón en la temporada 2025 de la Eliteserien.

Forma

Historial de enfrentamientos directos

Clasificaciones

Enlaces útiles