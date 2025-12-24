Atalanta vs Inter, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El 2025 de la Serie A se cierra con el gran partido entre Atalanta e Inter que se enfrentan en Bérgamo en ocasión de la jornada número 17 del campeonato italiano este domingo 28 de diciembre en el New Balance Arena a las 20:45 horas, tiempo de España.

Sigue aquí en directo el partido Atalanta vs Inter de la Serie A 2025-26

La Dea, en ascenso gracias al efecto Palladino, es novena en la clasificación a tres puntos de la zona Europea y a ocho puntos del cuarto lugar actualmente ocupado por la Roma.

Aquí en GOAL, te decimos cómo ver en vivo este partido fel fútbol italiano:

En España el partido podrá verse en DAZN y LaLiga TV Bar, mientras que en México y Sudamérica por ESPN y Disney+ Premium. En Estados Unidos, la tranmisión correrá a cargo de DAZN y Paramount+.

Cómo verla fuera con una VPN

Atalanta vs Inter: hora de inicio

Si te encuentras en el extranjero, podrías necesitar utilizar una red privada virtual (VPN) para ver partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN , te permite establecer una conexión en línea segura durante el streaming. Si no estás seguro de qué VPN utilizar, consulta la guía de GOAL a las mejores VPN para el streaming deportivo.

Atalanta vs Inter se jugará el domingo 28 de diciembre de 2025 en la New Balance Arena de Bérgamo. El saque inicial está programado para las 20:45 horas, tiempo de España.

México: 13:45 horas

13:45 horas Argentina: 16:45 horas

16:45 horas Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del Este)

Noticias de los equipos y formaciones

Atalanta contra Inter Milán alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager R. Palladino Alineación probable Suplentes Manager C. Chivu

Bakker, Djimsiti y Bellanova siguen fuera e indisponibles contra el Inter. Pasalic vuelve tras el luto familiar y estará disponible para la convocatoria. Fuera por la Copa Africana de Naciones Kossounou y Lookman. Maldini reserva un puesto junto a De Ketelaere en la mediapunta para apoyar a Scamacca. En el centro del campo Ederson y Musah con Bernasconi y Zappacosta repartiéndose las bandas. De Roon confirmado en defensa junto a Hien y Kolasinac para proteger la portería de Carnesecchi.

Darmian no se recuperará antes de 2026; una ausencia importante en la derecha junto con la de Dumfries. Posible regreso de Darmian solo a partir del 7 de enero, así como el de Acerbi tras una molestia muscular. Calhanoglu y Zielinski regularmente en el grupo. Bonny fuera por aproximadamente 15 días: se perderá los partidos contra Atalanta, Bologna y casi seguramente Parma. Chivu está listo para confiar en el dúo Lautaro-Thuram, con Calhanoglu en la dirección acompañado por Barella y Zielinski. En las bandas Dimarco a la izquierda con Luis Henrique a la derecha. Defensa de tres con Akanji, Bisseck y Bastoni protegiendo la portería de Sommer.

Forma

El Inter, que en comparación con la competencia tiene un partido menos, está actualmente primero en la clasificación con 33 puntos. Los nerazzurri, de hecho, se saltaron la última jornada debido al compromiso en la Supercopa Italiana.

El Atalanta ha cambiado de ritmo tras la llegada de Palladino: contra el Genoa llegó la segunda victoria en el campeonato que permitió a la Dea alcanzar los 22 puntos en la clasificación acercándose a la zona europea.

Precedentes entre los dos equipos

Clasificación