Arturo Vidal, el mejor tackleador de Europa en la década

Arturo Vidal es el futbolista más tackleador del fútbol europeo en la década. Así lo refleja una estadística que elaboró Opta y compartió Squawka Football, en la que se destaca al formado en como el futbolista que realizó más recuperaciones entre 2011 y 2019 (1.102).

Cabe destacar que el vocablo inglés tackle significa: "Una entrada ras del suelo que se realiza con una pierna por delante de la otra para robar el balón al oponente, y que tiene riesgo de amonestación si no se realiza limpiamente".

Esta cifra, que considera las cinco mejores ligas del Viejo Continente, la alcanzó mientras defendía las camisetas del , , Bayern Munich y .

"Nadie supera a Arturo Vidal en el cómputo de tackles realizados desde 2010 en las 5 grandes Ligas. Con las camisetas de Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern y Barça, el centrocampista chileno ha llegado a las 1.102, 100 más que el espanyolista Víctor Sánchez ( , ), el único que también supera las 1.000 (1.002)", informa el medio.

Vale mencionar que por estos días el oriundo de San Joaquín es protagonista del mercado de fichajes, debido a la clara posibilidad de que salga del cuadro de Ernesto Valverde.

Este miércoles viajó a tras celebrar las fiestas de fin de año en Chile y se espera que defina su futuro en las próximas semanas: podría ser su próximo destino. De hecho, Fabio Capello, ex técnico de la Juventus y , entre otros, valoró la posibilidad de que el mediocampista retorne a la . “Con Vidal, el Inter puede ganar el Scudetto”, dijo.

