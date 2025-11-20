Arsenal vs. Tottenham, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Arsenal recibe a Tottenham este domingo 23 de noviembre a las 17:30 horas (España) en el estadio Emirates, por la décima segunda jornada de la temporada 2025-2026 de la Premier League.
Sigue aquí en directo el Arsenal vs. Tottenham de la Premier League 2025-26
Los Gunners llegan al compromiso después de empatar por marcador de 2-2 frente a Sunderland en la fecha 11, con goles de Bukayo Saka y Leandro Trossard. El equipo dirigido por Mikel Arteta es líder en la clasificación con 26 puntos.
Por su parte, los Spurs igualaron por 2-2 ante Manchester United en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Mathys Tel y Richarlison. El cuadro a cargo de Thomas Frank es quinto en la tabla con 18 unidades.
Cómo ver Arsenal vs Tottenham, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo
|PAÍS O ZONA
|CANAL O STREAMING
|España
|DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, M+ #Vamos Bar 2
|Sudamérica
|Disney+
|México
|FOX One, Caliente TV
|Estados Unidos
|Peacock
El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar y M+ #Vamos Bar 2, mientras que en México se podrá seguir por FOX One y Caliente TV.
En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Peacock.