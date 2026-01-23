Arsenal vs. Manchester United, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Aunque el Manchester United ha estado fuera de forma durante las últimas semanas, estarán animados después de una victoria que elevó la moral sobre el Manchester City. Ahora sese encuentran ante un nuevo al enfrentar al líder de la Premier League, el Arsenal.

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo de Arsenal vs Manchester United, mientras GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver Arsenal vs Manchester United, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1 Bar, M+ Liga de Campeones, Movistar Plus+, M+ #Vamos Bar 2, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Peacock y NBCSN.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Arsenal vs Manchester United

Premier League
Emirates Stadium

El partido se disputa este domingo 25 de enero a las 17:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Emirates.

México: 10:30 horas

Argentina: 13:30 horas

Estados Unidos: 11:30 horas (tiempo del este)

Previa del partido

Arsenal ofreció una actuación de calidad a mitad de semana fuera de casa ante el Inter de Milán, consiguiendo una victoria por 3-1 en el San Siro para preservar su récord del 100% en la Liga de Campeones después de siete partidos. También están siete puntos claros en la cima de la Premier League, y disfrutarán la visita de un Manchester United al que han vencido en cuatro partidos consecutivos como locales, y cinco de los últimos seis.

A pesar de todas las críticas, el United ha logrado una secuencia de cinco partidos de EPL sin perder, aunque tres de esos han sido empates. Sin embargo, su resultado más reciente fue notable, una victoria por 2-0 sobre el Manchester City en un partido donde podrían haber tenido cuatro o cinco. Eso le dio al entrenador interino Michael Carrick el mejor comienzo posible.

Noticias de lesiones, suspensiones, estadísticas clave

Los defensores de Arsenal Piero Hincapie y Riccardo Calafiori están ambos cerca de regresar. Sin embargo, este juego llegará demasiado pronto para ellos.

Matthijs de Ligt está fuera para los visitantes, pero por lo demás tienen un informe de salud limpio.

El United ha marcado 2+ goles en seis de sus últimos ocho partidos competitivos fuera de casa.

Noticias del equipo y plantillas

Forma

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación