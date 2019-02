Arribas: "Ante América no es rencor"

Alejandro Arribas ya conoce lo que significa la rivalidad del Clásico Capitalino, pues ha jugado para Pumas desde el Clausura 2018.

Alejandro Arribas, defensor de Pumas de la UNAM, aceptó que ganar el Clásico Capitalino de este domingo frente al América no es por motivos de rabia, sino por "orgullo".

Universidad Nacional no obtuvo los mejores resultados en el arranque del torneo, que a la postre llevaron a la destitución de David Patiño, quien fue reemplazado por Bruno Marioni, por ello la ilusión de derrotar en casa a los dirigidos por Miguel Herrera.

“No es rencor, es el máximo rival, al final quieres darlo todo, ganar para descansar, disfrutar y llegar a casa y decir lo hemos logrado y que la gente esté orgullosa de nosotros”, mencionó en entrevista con Televisa Deportes.

En el mismo sentido, Arribas detalló que “cuando llegué a Pumas el presidente (Rodrigo Ares de Parga) me habló del América, que es un partido que no se puede perder, que es el más importante del torneo y que hay que ganar sí o sí. Está marcado en el torneo que no se puede perder”.