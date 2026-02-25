Argentinos Jrs vs. Barcelona de Guayaquil, Copa Libertadores: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Argentinos Jrs recibe a Barcelona de Guayaquil este miércoles 25 de febrero a las 21:30 horas (tiempo de Argentina) en el estadio Diego Armando Maradona, por el partido de vuelta de la segunda ronda de clasificación de la Copa Libertadores 2026.

Sigue aquí en directo el Argentinos Jrs vs. Barcelona de Guayaquil de la Copa Libertadores 2026

El Bicho llega a la vuelta con la ventaja, después de un triunfo por marcador de 1-0 en calidad de visitante en los primeros 90 minutos. Diego Porcel fue la figura con un gol al minuto 91. Por su parte, Francisco Álvarez fue expulsado y no estará disponible para el cierre del cruce.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Argentinos Jrs vs Barcelona de Guayaquil, Copa Libertadores 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de LaLiga+ Plus (a falta de confirmación), mientras que en México se podrá seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FOX Sports y Telefe (Argentina), ESPN Premium (Chile), ESPN (resto de Sudamérica) y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de beIN Sports, Fanatiz y Fubo Sports, con Disney+ como la opción para Centroamérica.

Hora de inicio de Argentinos Jrs vs Barcelona de Guayaquil

El partido se disputa este miércoles 25 de febrero a las 21:30 horas (tiempo de Argentina) y tendrá como escenario el estadio Diego Armando Maradona.

México: 18:30 horas

España: 01 :30 horas

Estados Unidos: 19:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Argentinos Jrs

Tras el partido de ida, Nicolás Diez dejó en claro en conferencia de prensa que el cruce está lejos de estar definido, ante un rival que tiene la capacidad para darle la vuelta al marcador.

"Debemos mantener los pies en la tierra, sabiendo que el partido se juega como si la llave recién comenzara. No hay ningún resultado a favor, y vamos a salir a buscar el partido porque esa es nuestra esencia: no esperar, sino presionar. Somos locales, jugamos con nuestro público y debemos enfocarnos en lo que tenemos que hacer", expresó.

"Es evidente que Barcelona cuenta con jugadores de calidad como (Darío) Benedetto, además de haber incorporado a (Milton) Céliz y (Cristian) Báez: es un equipo que ha sumado varios refuerzos y cuenta también con importantes talentos ecuatorianos. Hoy se demostró que ingresaron tres o cuatro jugadores que pueden influir en el juego ofensivo y lo hacen de gran manera", agregó

Noticias del Barcelona de Guayaquil

El ídolo viene de un debut exitoso en una nueva temporada de la Serie A de Ecuador, con un triunfo por 1-0 sobre Técnico Universitario, gracias a una anotación de Darío Benedetto.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

JUN Último partidos BSC 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Barcelona SC 0 - 1 Argentinos Juniors 1 Goles marcados 0 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

Clasificación

