Argentina vs. México en directo y vivo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido del Mundial Qatar 2022

Sigue el minuto a minuto entre Argentina y México, correspondiente al Grupo C del Mundial de Qatar 2022.

Argentina y México se enfrentan en partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo C del Mundial de Qatar 2022. Con el estadio Lusail como escenario, se presenta el gigante sudamericano, con una herida fresca, frente a un viejo conocido, quien tiene la posibilidad de dejar fuera del torneo a su viejo rival.

La Albiceleste arrancó el campeonato con una decepcionante derrota a manos de Arabia Saudita por marcador de 1-2, a pesar de la anotación de Lionel Messi desde el manchón penal. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se encuentra en una complicada situación como último de grupo con cero puntos y la posibilidad de quedarse sin posibilidades de avanzar a la ronda de octavos de final con otro resultado negativo.

Por su parte, el Tri igualó por 0-0 frente Polonia en la primera jornada, duelo en el que Guillermo Ochoa se convirtió en la figura con un penal atajado sobre Robert Lewandowski. El cuadro a cargo de Gerardo Martino se tiene la posibilidad de eliminar a los argentinos y de paso, colocarse en la posición perfecta para sellar un eventual pase a fases de eliminación directa.

Mundial Qatar 2022: cuándo empieza, dónde es, cómo se juega y equipos participantes

A continuación en GOAL, las acciones del partido.

ARGENTINA - MÉXICO, GOLES Y MINUTO A MINUTO

El choque entre la Albiceleste y el Tri, minuto a minuto.

Buenas tardes y bienvenidos a una nueva transmisión de GOAL. Argentina enfrenta a México en la fecha 2 del Grupo C del Mundial Qatar 2022, en el estadio Lusail.

LA PREVIA DE GOAL

PARTIDO Argentina - México FECHA Sábado 26 de noviembre ESTADIO Lusail | Lusail, Qatar HORARIO 16:00 (ARG, BRA, CHI), 14:00 (COL), 13:00 (MÉX), 20:00 (ESP), 11:00 (PT), 14:00 (ET) (USA)

CÓMO VER EN VIVO POR TV Y POR STREAMING

El partido estará disponible a través de la televisión en Argentina por DirecTV Sports, TyC Sports y la TV Pública, mientras que en Chile la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. En México estarán las opciones de Sky Sports, TUDN, Azteca 7 y el Canal de las Estrellas, mientras que en Estados Unidos el encuentro estará en Español por Telemundo y en Inglés por FS1. Finalmente, en Colombia el juego se podrá ver a través de DirecTV Sports, RCN y Caracol.

País Canal México Sky Sports (534/1534 y 536/1536), TUDN (547-1547/Sky, 501-890/Izzi, 503-504/TotalPlay), Azteca 7 (107-1107/Sky, 107/Izzi, Dish, Megacable), Las Estrellas (102-1102/Sky, 102/Izzi, Megacable, Dish, Totalplay) Estados Unidos Telemundo (406-407/DirecTV, 835-836/DishLatino), FS1 (219/DirecTV, 150/Dish) Argentina DirecTV Sports (610-619)/DirecTV Go), TV Pública (11-Flow, 8 Telecentro, 121 DirecTV), TyC Sports (16-100-630/Flow, 106-1016/Telecentro, 629-1629/DirecTV) Chile DirecTV Sports (610-619/1610-1619) Colombia DirecTV Sports (610-619), RCN (135/DirecTV), Caracol (132/DirecTV)

El juego entre Argentina y México estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go y Vix+ y en España por Movistar+. Asimismo, en Estados Unidos estará por Fox Sports App y Telemundo App.

DIRECTV Go es una plataforma de contenidos online en la cual podrás disfrutar de películas, series, deportes en vivo, programación infantil y más. DIRECTV Play reúne todos los contenidos bajo el mismo formato.

Para usarlo, debes ser cliente de DIRECTV y tener una cuenta en MiDIRECTV. Luego, descarga la aplicación de DIRECTV Go (para Android o iOS ) o ingresa a ella desde tu computadora, y listo.

FORMACIONES

ARGENTINA

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Guido Rodríguez, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

MÉXICO

Guillermo Ochoa; Jesús Gallardo, Néstor Araujo, César Montes, Héctor Moreno, Kevin Álvarez; Héctor Herrera, Andrés Guardado, Luis Chávez; Hirving Lozano y Alexis Vega.