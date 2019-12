Arboleda se despidió de Marathon y jugará en Olimpia

El delantero colombiano envió un mensaje en redes sociales a los hinchas verdolagas debido a su partida al cuadro blanco.

Yustin Arboleda deja atrás su buena experiencia en Marathon y se convirtió en una de las principales incorporaciones de Olimpia para encarar la Liga de Campeones de la Concacaf. Sin embargo, el colombiano no quiso irse del club verdolaga sin dejarle un mensaje a los fanáticos.

"Primeramente, agradecerle a Dios por haberme dado la oportunidad de hacer parte de esta gran institución", comenzó el delantero, que destacó los tres años de "alegrías, tristezas, pero sobre todo de mucho aprendizaje".

No obstante, reconoció que la decisión de jugar en el actual campeón hondureño puede generar muchas críticas. "Siempre lo he dicho que primeramente Dios luego mi familia y pues no queda más que darle gracias a todos por sus buenos deseos , les deseo feliz y próspero año 2020. Dios les bendiga", señaló.

Arboleda, que con 59 goles en la Liga Nacional es el tercer máximo anotador histórico de Marathon, tenía ofertas para jugar en y hasta para regresar a su país, pero prefiero sumarse al plantel del argentino Pedro Troglio.